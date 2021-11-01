Отряд кораблей Северного флота завершил антипиратскую миссию в Гвинейском заливе

Отряд боевых кораблей и судов обеспечения Северного флота в составе большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков», среднего морского танкера «Академик Пашин» и спасательного буксирного судна «Алтай» завершил выполнение поставленных задач по обеспечению безопасности гражданского судоходства в Гвинейском заливе Атлантического океана. Сегодня североморцы вышли из залива и взяли курс к островам Зелёного Мыса.

Антипиратская миссия российских моряков у берегов Африки продолжалась почти четыре недели. 25 октября экипаж БПК «Вице-адмирал Кулаков» предотвратил захват неизвестными вооружёнными людьми контейнеровоза «Люция», идущего под флагом Панамы из Республики Того в Камерун. Пираты, пытавшиеся захватить судно, покинули контейнеровоз при подлете вертолёта Ка-27ПС с группой морской пехоты, взлетевшего с российского военного корабля для мониторинга надводной обстановки. На борт сухогруза была высажена группа противодействия антитеррористической деятельности, которая освободила экипаж из 22 человек и осмотрела судно.

За время антипиратской вахты североморцы досмотрели несколько гражданских судов и обеспечили безопасную проводку контейнеровоза «Люция».

Как сообщает пресс-служба Северного флота, дальний поход БПК «Вице-адмирал Кулаков» начался 28 июня с выходом из главной базы Северного флота - Североморска. Экипаж корабля принял участие в Главном военно-морском параде в Кронштадте, а после его завершения отработал отдельные эпизоды практических действий в Атлантике в ходе командно-штабной тренировки по управлению силами и войсками Северного флота.

С 18 августа 23 сентября североморцы выполняли задачи в составе постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море. За это время они совершили деловые заходы в Алжир, Сирию и Кипр, а также провели ряд учений по различным видам обороны отряда кораблей на переходе морем и отработали поиск подводных лодок условного противника.

С момента выхода из базы БПК «Вице-адмирал Кулаков» прошёл около 22 тысяч морских миль, посетив порты пяти иностранных государств.