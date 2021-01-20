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Мурманская область. Арктика (16+)20.01.21 17:15

Отряд кораблей Северного флота завершил деловой заход в Алжир

Сегодня отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота, возглавляемый фрегатом «Адмирал флота Касатонов», завершил деловой заход в город-порт Алжир — столицу одноимённого государства в Северной Африке.

Помимо фрегата в иностранный порт также зашел океанский спасательный буксир «Николай Чикер».

В дальнейшем отряд кораблей Северного флота продолжит движение по акватории Средиземного моря в восточном направлении. В соответствии с программой делового захода с российскими моряками встретился чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Алжирской Народной Демократической Республике Игорь Беляев.

Накануне, 19 января, российская военная делегация также совершила протокольный визит к командованию Центральным военно-морским районом Военно-морских сил Алжира.

За время пребывания в иностранном порту фрегат и спасательный буксир Северного флота пополнили запасы пресной воды и продовольствия, морякам было предоставлено время для отдыха.

Для экипажа фрегата «Адмирал флота Касатонов» это первое посещение иностранного порта с начала дальнего похода. В дальнейшем он совершит ещё несколько деловых заходов порты стран средиземноморского региона.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, посещение Алжира и других стран российским кораблём проводится с целью поддержания международного военно-морского сотрудничества.

Дальний поход фрегата «Адмирал флота Касатонов» продолжается с 30 декабря 2020 года. За это время корабль прошел более 4 тысяч морских миль.

 

 

 

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