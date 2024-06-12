Отряд кораблей Северного флота завершил учение по применению высокоточного ракетного оружия и прибыл в порт Гавана с неофициальным визитом

За несколько часов до захода в порт столицы Республики Куба разнородная тактическая корабельная ударная группа в составе фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков» и атомного подводного ракетного крейсера проекта 885М «Казань» завершила учение по применению высокоточного ракетного оружия.

В День России отряд кораблей Северного флота в составе фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков», атомного подводного ракетного крейсера «Казань», среднего морского танкера «Академик Пашин» и спасательного буксирного судна «Николай Чикер» прибыл с неофициальным визитом в порт Гавана Республики Куба. В ближайшие несколько дней экипажи кораблей и судов обеспечения примут участие в ряде протокольных мероприятий, получат возможность отдохнуть и ознакомиться с местными достопримечательностями.

За несколько часов до захода в порт столицы Республики Куба разнородная тактическая корабельная ударная группа в составе фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков» и атомного подводного ракетного крейсера проекта 885М «Казань» завершила учение по применению высокоточного ракетного оружия.

В ходе учения экипажи фрегата и атомной подводной лодки отработали применение высокоточного ракетного оружия способом компьютерного моделирования по морским целям, обозначающим корабельные группировки условного противника и находящимся на удалении свыше 600 километров. Операторами на автоматизированных рабочих местах вводились параметры имитированных надводных целей и производилось поражение этих объектов без фактического пуска ракет.

Для выдачи целеуказания использовался корабельный вертолёт Ка-27, поднятый в воздух с борта фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков». Атомный ракетный подводный крейсер «Казань» проводил тренировку, находясь в подводном положении.

«Действия личного состава уверенные, нормативы отработаны согласно временным рамкам, оцениваю учение на оценку отлично», - отметил командир фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков» капитан 2 ранга Павел Конов.

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации, отряд кораблей Северного флота, возглавляемый фрегатом «Адмирал флота Советского Союза Горшков» совершил трансатлантический переход. Такой же переход в подводном положении совершил и экипаж атомного подводного ракетного крейсера «Казань».

Фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» и атомная подводная лодка «Казань» являются носителями современного высокоточного ракетного оружия, в том числе гиперзвуковых ракет «Циркон», крылатых ракет «Калибр» и противокорабельных ракет «Оникс».

Фото и видео: https://vk.com/video-133441491_456276254