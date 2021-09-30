Отряд «ЛизаАлерт» и ЦУР Мурманской области объединяют усилия по поиску людей

Центр управления регионом (ЦУР) и добровольческий поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» в Мурманской области договорились о сотрудничестве. Его цель – расширить каналы информирования, задействовать цифровые сервисы для повышения уровня безопасности жителей и оповещения о поисковых работах.

Теперь сообщения о пропавших северянах, опубликованные в социальных сетях, будут направляться добровольческому поисково-спасательному отряду. Кроме того, специалисты ЦУР готовы анализировать комментарии под постами о наиболее резонансных случаях пропажи людей, в первую очередь – детей и пожилых людей. Взаимодействие волонтеров и ЦУР налажено уже в нескольких регионах России.

«Участники российского движения «ЛизаАлерт» более чем за 10 лет своей работы помогли спасти десятки тысяч пропавших людей. Добровольцы оказывают неоценимую помощь МЧС и полиции. В Заполярье очень активно ведется поисковая работа, в любое время суток волонтеры готовы прийти на помощь людям, попавшим в беду. И мы хотели бы им помочь в таком важном сегменте их работы как оперативный обмен информацией. Это тот самый случай, когда на счету могут быть часы и даже минуты», – отметил руководитель Центра управления Мурманской области Алексей Медведев.

По словам куратора добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» в Мурманской области Татьяны Филипповой, в Заполярье большинство людей пропадает в городской среде – около 70 процентов поисков ведется в населенных пунктах. При этом, когда речь идет о потерявшихся детях или дезориентированных взрослых, решающую роль имеет именно быстрое оповещение населения о пропаже.

«Это бывают пожилые люди с проблемами с памятью, тяжёлым состоянием здоровья, а также маленькие дети, которые должны быть найдены очень быстро. Городская среда для них является не менее опасной, чем природа. Зачастую нам необходимо оперативно распространить информацию о поисках. И мы очень рады, что к нашей работе подключился Центр управления регионом», – сказала Татьяна Филиппова.

Как сообщает ЦУР, в сентябре в рамках взаимодействия Центра управления регионом Мурманской области с Банком России стартовал совместный проект по противодействию кибермошенничеству. В его рамках проводится просветительская работа, направленная на повышение финансовой грамотности северян.