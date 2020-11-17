Отряд судов обеспечения Северного флота вошёл в Северное море

Отряд судов обеспечения Северного флота в составе среднего морского танкера «Академик Пашин» и спасательного буксирного судна «Алтай» прошёл пролив Ла-Манш и вошёл в Северное море. Плавание через пролив проходило в сложных гидрометеорологических условиях.

В Северном море суда будут обеспечивать действия большого противолодочного корабля (БПК) «Вице-адмирал Кулаков», который несколькими днями ранее прибыл туда также через пролив Ла-Манш.

БПК «Вице-адмирал Кулаков», танкер «Академик Пашин» и спасательное буксирное судно «Алтай» до 7 ноября действовали в составе отряда в Средиземном море, а затем в Атлантике. На стоянке в международных водах залива Сены российские моряки пополнили запасы топлива от танкера со строгим соблюдением мер экологической безопасности.

Как сообщает пресс-служба СФ, через несколько недель отряд кораблей и судов обеспечения прибудет в главную базу Северного флота — Североморск.