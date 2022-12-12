Отсрочка пенсии: чем выгодно профессиональное долголетие

Эксперты hh.ru отмечают, что у работодателей держится спрос на опытных работников: число вакансий, в которых одним из требований был внушительный стаж работы по профессии (6-10 лет и более), в России за месяц выросло на 58%, в Мурманской области на 52%. Чем выгодно профессиональное долголетие, в каких сферах особенно востребованы опытные специалисты, какие зарплаты предлагают компании – в обзоре hh.ru.

Одним из важных трендов рынка труда в конце 2022 года стал рост числа приглашений со стороны работодателей на собеседования и увеличение числа офферов (предложений о работе) кандидатам среднего и зрелого возраста: на 1% увеличилась доля приглашений, отправленных людям 35-44 лет, а также 45-54 лет.

В свою очередь растёт и число вакансий для кандидатов с большим опытом работы (от 6 – 10 лет и более), а это как правило, соискатели зрелого возраста. Так, в Мурманской области за ноябрь число вакансий, доступных соискателям с опытом более 6-10 лет, выросло на 52% по сравнению с октябрьскими показателями. Наиболее сильно спрос на опытных специалистов заметен в сфере «Строительство и недвижимость»: 33% вакансий для опытных кандидатов от всей массы таких предложений за месяц. Также отдают предпочтение соискателям со стажем работодатели из производственной сферы (26% предложений о работе), сферы продаж (19%). Много вакансий для профессионально зрелых кандидатов в сфере «Рабочий персонал», транспорте и логистике, а также в ИТ-сфере и в медицине.

Наиболее часто работодатели предлагают работу опытным соискателям в качестве менеджеров развития, руководителей проектов\офисов, управляющих, заместителей топовых должностей, а также мастеров, наставников и менторов.

Также эксперты отмечают, если возрастной специалист продолжает работать после достижения пенсионного возраста, он может значительно увеличить выплату. То есть размер пенсии зависит от количества накопленных баллов (коэффициентов) на индивидуальном лицевом счёте в ПФР.

Напомним, что количество пенсионных баллов определяется двумя факторами:

• величина страховых взносов, уплаченных в систему обязательного пенсионного страхования;

• длительность страхового стажа.

Если гражданин готов продолжать работу в «серебряном» возрасте без оформления пенсии, он сможет накопить дополнительные баллы. Когда он решит выйти на заслуженный отдых, пенсию назначат в повышенном размере, с учётом премиальных коэффициентов. Например, через пять лет количество его пенсионных баллов вырастет на 45%, а фиксированная выплата — на 36%.

Отсрочку можно взять на срок от года до десяти лет. Даже если выйти на пенсию с задержкой всего на год, выплата уже будет увеличена. Кроме дополнительных коэффициентов, в размере пенсии будет учтена ежегодная индексация стоимости пенсионного балла и размера фиксированной выплаты. Более того, если гражданин уже вышел на пенсию, он вправе временно отказаться от выплаты страховой пенсии на срок не меньше года. При следующем обращении за пенсией её назначат в увеличенном размере.

Рейтинг вакансий для опытных кандидатов, Мурманская область:

Руководитель проекта, от 200 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/72145376;

Главный инженер проекта, до 120 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/72468223;

Анестезиолог-реаниматолог, до 180 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/73057167;

Инженер по метрологии, https://spb.hh.ru/vacancy/72704164;

Врач-профпатолог, от 80 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/69592201;

Автослесарь грузовых автомобилей, до 150 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/72219771;

Геолог, от 70 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/73256296;

Главный бухгалтер, https://spb.hh.ru/vacancy/72740378;

Специалист по закупкам, https://spb.hh.ru/vacancy/73078049.

Фото пресс-службы ПАО «Сбербанк».