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Мурманская область. Арктика (16+)20.07.20 12:54

Отставание от сроков ремонта дорог по нацпроекту недопустимо - Андрей Чибис

В Мурманской области продолжается реализация национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Как сообщил профильный министр Артем Гришин в ходе оперативного совещания, которое сегодня провёл губернатор, на региональных трассах работы выполнены более чем на 60%, уже уложено более 145 тысяч квадратных метров асфальта. Четыре из восьми объектов находятся в стадии завершения и будут сданы в ближайшее время.

«В Мурманске в этом сезоне, помимо ремонта 20 улиц, запланированы капиталоемкие мероприятия ещё на семи объектах. На сегодняшний день в столице Кольского Заполярья объём выполнения работ подрядными организациями ниже необходимого – порядка 12%, – отметил Артем Гришин. – Отставание возникло в связи с трудоёмким согласованием с сетевыми организациями и необходимостью корректировки проектных решений. Нами проводится работа совместно с коллегами, чтобы подрядчики могли нагнать сроки».

На территории Мурманской агломерации в Коле завершён ремонт пяти улиц. Муниципальное образование впервые принимает участие в нацпроекте. Работы выполнены качественно и с опережением срока.

«Мы получаем дополнительные средства на дорожные работы, и отставание в графиках – это недопустимая ситуация. Все проблемные моменты должны отрабатываться профильным министром совестно с заказчиком, прошу докладывать о ситуации мне ежедневно», – дал поручение министру транспорта и дорожного хозяйства региона Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на 2020 год в Мурманской области предусмотрено приведение в нормативное состояние 60,1 км автомобильных дорог, в том числе 40,9 км дорог регионального значения и более 19 км автомобильных дорог агломерации «Мурманская». Общее финансирование работ из бюджетов всех уровней составляет более 1,3 миллиарда рублей.

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