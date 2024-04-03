Отстоять важную точку: мурманчанин получил заслуженную награду

Заместитель главы администрации города Мурманска Евгений Магомаев 2 апреля встретился с жителем областного центра Дмитрием Алексеевым, который летом прошлого года мужчина отправился в зону проведения специальной военной операции.

Дмитрий Евгеньевич поступил на службу в добровольческий отряд «БАРС». Вместе со своими сослуживцами защищал позиции на Запорожском направлении. Когда противник атаковал один из ключевых постов, наши бойцы приняли решение не отступать и любой ценой отстоять важную точку.

За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга, Дмитрий Алексеев отмечен медалью «За храбрость» II степени.

На торжественную церемонию награждения поддержать бойца пришли его близкие — супруга, дети, дедушка, а также сослуживец со своей женой.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=27063&page=1