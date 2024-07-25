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Мурманская область. Арктика (16+)25.07.24 18:00

Отсутствие конкретики в указании зарплаты снижает отклик на вакансию

В топе причин отказа от отклика на вакансию — отсутствие ясности в вопросах оплаты труда. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам открытого опроса, в котором приняли участие 1600 трудоустроенных представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Какие фразы в описании вакансий могут интерпретироваться соискателями как «красные флаги» — сигналы того, что данную вакансию не стоит откликаться. Наиболее критичным для экономически активных россиян оказалось отсутствие конкретики по зарплате: 11% опрошенных указали, что не стали бы откликаться на вакансии с зарплатой по договоренности, для 9% не приемлемо отсутствие оклада, оплата по KPI и обещания безграничного дохода («Потолка нет»; «Заработок зависит только от вас!»), 8% не доверяют работодателям, которые указали слишком высокую зарплату.

Также настораживают в тексте вакансий слова и фразы, которые могут сулить большую рабочую нагрузку, а именно: «ненормированный график» и «переработки» (5%), слишком широкий список обязанностей (еще 5%) и «многозадачность» (4%).

Отталкивают грамматические ошибки, фразы о трудоустройстве по договору ГПХ или требования оформления статуса самозанятого для выполнения работ, подразумевающих постоянную занятость.

«Красные флаги», безусловно, вещь индивидуальная: кого-то может оттолкнуть наличие испытательного срока, ставшие уже речевыми клише фразы типа «стрессоустойчивость», «чай с печеньками», «молодой коллектив», «адекватное руководство», «мы одна семья», «неформальная атмосфера», «нужен универсальный специалист», «всему научим» и проч. Однако в условиях нехватки кадров «SuperJob» рекомендует бороться за каждый отклик, а значит, серьезно подходить к описанию каждой вакансии.

Время проведения опроса: 3—19 июля 2024 года.

 

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