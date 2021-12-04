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Мурманская область. Арктика (16+)04.12.21 18:00

Отсутствие подарка - самое худшее, что может быть на Новый год

Топ-3 худших подарков на Новый год — носки, свечи и кружки. В открытом опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «Superjob» приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Чаще всего неудачными подарками на Новый год становятся ненужные или неподходящие предметы гардероба: носки, футболки, халаты (5%). На втором месте в этом антирейтинге — сувениры: свечи, статуэтки-символы года, магниты, брелоки (4%). На третьей строке — кухонные принадлежности и посуда: кружки, солонки, приборы (3%). Сладостям и косметическим гигиеническим средствам не рады по 2% опрошенных.

Любопытно, что ненужные сувениры в равной степени раздражают и мужчин, и женщин. Подаренные невпопад предметы гардероба больше сердят мужчин, а вот кухонные принадлежности, сладкое и не та парфюмерно-косметическая продукция — женщин.

По мнению 24% опрошенных самое худшее, что может быть, — это отсутствие подарка на Новый год. Каждый третий отмечает, что не получал неудачных презентов на 1 января. Причём по сравнению с 2020 годом несуразных подарков стало меньше.

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