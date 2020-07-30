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Мурманская область. Арктика (16+)30.07.20 12:00

Отсутствие стимулирующих выплат водителям «скорой» в Снежногорске признали незаконным

Прокуратура Кольского района подтвердила выявленные ОНФ нарушения в части невыплаты стимулирующих надбавок водителям отделения скорой помощи центральной медико-санитарной части № 120 ФМБА РФ в Снежногорске, перевозящим пациентов, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция. Ранее к общественникам обратился коллектив учреждения с жалобой на отсутствие этих выплат в апреле и мае 2020 г.

Руководство медсанчасти с аргументами водителей не согласилось. По его мнению, на такие надбавки вправе рассчитывать исключительно медицинские работники, оказывающие помощь гражданам, у которых выявлен коронавирус. Как пояснил врио начальника учреждения, водители автомобилей «скорой» к этой категории не относятся, а значит, и оснований для начисления стимулирующих выплат нет.

«Мы попросили надзорный орган провести проверку и разобраться в ситуации, и благодаря его сотрудникам все в очередной раз встало на свои места. В прокуратуре обратили внимание на то, что средства из федерального бюджета на осуществление доплат к заработной плате за особые условия труда работникам здравоохранения, деятельность которых непосредственно связана с оказанием помощи больным коронавирусом, на период с 1 апреля до 30 июня были выделены. А размер стимулирующих выплат для водителей скорой медицинской помощи определен распоряжением правительства РФ от 13.04.2020 г. № 1006-р и составляет 25 тысяч рублей. Соответственно, и в апреле, и в мае работающие в медсанчасти № 120 и осуществляющие транспортировку граждан с коронавирусной инфекцией водители должны были эту выплату получить. Однако, как показала проведенная прокуратурой проверка, в нарушение требований законодательства в апреле стимулирующих надбавок ни один водитель не получил», - рассказал член регионального штаба ОНФ в Мурманской области Максим Сахневич.

Кроме того, надзорным органом руководителю центральной медико-санитарной части № 120 ФМБА России внесено представление об устранении нарушений закона. В настоящее время оно находится на рассмотрении. Активисты ОНФ продолжают держать ситуацию на контроле.

 

 

 

 

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