Красота предновогоднего Мурманска: ММТП и НТК помогли украсить 14 зданий города-герояМурманчан приглашают на бесплатные катки
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)15.12.23 11:00

«Отсюда начинается Россия…»: северян приглашают на литературно-музыкальный праздник в честь юбилея регионального отделения Союза писателей России

В этом году Мурманское отделение Союза писателей России отмечает 45 лет со дня основания. 15 декабря в честь юбилея северян приглашают на литературно-музыкальный вечер «Отсюда начинается Россия…» с участием поэтов, артистов и авторов-исполнителей Мурманской области.

В ходе вечера прозвучат стихи заполярных классиков и современных поэтов, песни на их строки, выступят ведущие писатели региона, музыкальные и танцевальные коллективы.

Мероприятие состоится в 18.00 в Центре современного искусства «21А».

Мурманская писательская организация является одной из самых молодых в стране, она была образована 30 ноября 1978 года. Создателями и членами организации были известные в стране писатели – Борис Романов, Леонид Крейн и другие. Некоторые из них позднее возглавили писательские организации страны и регионов. Её членами были и являются известные литераторы и общественные деятели, почётные жители Мурманской области: Владимир Смирнов, Виталий Маслов, Виктор Тимофеев, Михаил Орешета, Николай Колычев, Владимир Сорокожердьев, Дмитрий Коржов, Александр Рыжов, Илья Виноградов, митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан (Алексей Баданин).

Литераторы регионального отделения Союза писателей России стали инициаторами крупнейших культурных проектов, в том числе не имеющих аналогов в стране. В их числе – проведение в Мурманске Дней советской и российской литературы, Дней Баренцева моря, Дня славянской письменности и культуры. Кроме того, по инициативе организации в 1990 году в Мурманске был установлен первый в стране памятник Кириллу и Мефодию, а также проведён Международный славянский ход – культурная экспедиция деятелей культуры по странам Восточной Европы и ряд Славянских ходов по России.

Сегодня Мурманское отделение Союза писателей России при поддержке правительства Мурманской области продолжает и развивает традиции предшественников. Так, ведётся системная работа по выявлению талантливой молодёжи, патриотическая и культурная работа, писатели сотрудничают с учебными заведениями, библиотеками региона.

С 2000 года выпускается ежегодный литературный альманах «Площадь Первоучителей», создана Писательская аллея в Мурманске, проводятся региональные творческие конкурсы.

Так, ежегодный всероссийский литературный фестиваль «Капитан Грэй» входит в крупные всероссийские объединения и собирает начинающих и профессиональных авторов со всей России.

Важной вехой в работе Мурманского отделения Союза писателей России стало проведение в 2018 году второго Международного славянского хода. Результатом стали ряд уникальных проектов – издание первого в истории региона международного литературного альманаха, сотрудничество с зарубежными литературными организациями и организация совместных проектов.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, Союз писателей России и губернатор Мурманской области Андрей Чибис стали учредителями всероссийской Арктической литературной премии им. В.С. Маслова, единственной в стране, посвящённой Арктике и не имеющей аналогов по главному призу от генерального партнёра, ФГУП «Атомфлот» ‒ походу на Северный полюс на ледоколе.

Всё это позволяет Мурманскому отделению Союза писателей России оставаться одним из самых активно действующих в стране. В подтверждении успешной совместной литературной работы в Мурманской области главе региона Андрею Чибису присвоено звание «Губернатор литературной России» ‒ высшей награды Союза писателей России для руководителей субъектов Российской Федерации.

 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Большие суда для грандиозных задач, или Ледовый флот для арктических проектов России
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2024«Кто в доме хозяин»: Алла Истомина – о модернизации системы теплоснабжения Мурманской области«Кто в доме хозяин»: о работе Фонда капремонта в Мурманской области - Юлия Барсукова
-

Последние комментарии

MarGo
15.12.23 14:13
Удивляет оптимизм Центробанка по уровню инфляции 2024 года. Поживём - увидим!
Комментарий к новости:Инфляционное давление остаётся высоким: ключевую ставку ЦБ РФ пришлось поднимать до 16,00% годовых
Бурак (Смирнова) Ю. Г. Метелева (Бурак) А. А., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа г
01.12.23 19:38
Добрый вечер, мурманчане, коллеги по работе и общей борьбе! Я и моя дочь, которые имеем честь (да, мы её еще имеем, а не нас с честью имеют!) здесь представлять прославленный коллектив МБОУ "Кадетская
Комментарий к новости:Мурманская школа боевых искусств «Алмазные россыпи» «утонула» в дерьме
Д.О. Вернер
27.11.23 22:35
Спасибо за ссылку! Словно из "Тысячи и одной ночи"...
Комментарий к новости:«Кто в доме хозяин»: о работе Фонда капремонта в Мурманской области - Юлия Барсукова
-Правовая консультация (18+)Юрист «SuperJob» рассказал, может ли работодатель наказать сотрудника за опоздание на работу из-за непогоды
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире05:20«Лабиринт иллюзий». Художественный фильм, серия 1-2 (12+)07:00«Казаки-разбойники». Художественный фильм (0+)08:30«Знаки 2.0». Развлекательная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Кошелёк: в магазинах региона наибольшее увеличение цен зафиксировано на куриные яйца, репчатый лук и яблоки. Глава государства уверен, что ситуация с ценами на яйца будет улучшаться-PRO Валюту (16+)Цены на нефть продолжают повышаться, рубль торгуется без существенных изменений-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС уже третий год подряд входит в число лучших атомных станций России в области культуры безопасности-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 15 декабря-PRO Нефть и газ (18+)Формируется детальный и комплексный подход для возмещения затрат Мурманской области до момента газификации региона – Андрей Чибис-PRO Законы (18+)Платить пособие по безработице будут по-новому, но отказ от подходящей работы предусматривает санкции
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика