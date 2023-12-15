«Отсюда начинается Россия…»: северян приглашают на литературно-музыкальный праздник в честь юбилея регионального отделения Союза писателей России

В этом году Мурманское отделение Союза писателей России отмечает 45 лет со дня основания. 15 декабря в честь юбилея северян приглашают на литературно-музыкальный вечер «Отсюда начинается Россия…» с участием поэтов, артистов и авторов-исполнителей Мурманской области.

В ходе вечера прозвучат стихи заполярных классиков и современных поэтов, песни на их строки, выступят ведущие писатели региона, музыкальные и танцевальные коллективы.

Мероприятие состоится в 18.00 в Центре современного искусства «21А».

Мурманская писательская организация является одной из самых молодых в стране, она была образована 30 ноября 1978 года. Создателями и членами организации были известные в стране писатели – Борис Романов, Леонид Крейн и другие. Некоторые из них позднее возглавили писательские организации страны и регионов. Её членами были и являются известные литераторы и общественные деятели, почётные жители Мурманской области: Владимир Смирнов, Виталий Маслов, Виктор Тимофеев, Михаил Орешета, Николай Колычев, Владимир Сорокожердьев, Дмитрий Коржов, Александр Рыжов, Илья Виноградов, митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан (Алексей Баданин).

Литераторы регионального отделения Союза писателей России стали инициаторами крупнейших культурных проектов, в том числе не имеющих аналогов в стране. В их числе – проведение в Мурманске Дней советской и российской литературы, Дней Баренцева моря, Дня славянской письменности и культуры. Кроме того, по инициативе организации в 1990 году в Мурманске был установлен первый в стране памятник Кириллу и Мефодию, а также проведён Международный славянский ход – культурная экспедиция деятелей культуры по странам Восточной Европы и ряд Славянских ходов по России.

Сегодня Мурманское отделение Союза писателей России при поддержке правительства Мурманской области продолжает и развивает традиции предшественников. Так, ведётся системная работа по выявлению талантливой молодёжи, патриотическая и культурная работа, писатели сотрудничают с учебными заведениями, библиотеками региона.

С 2000 года выпускается ежегодный литературный альманах «Площадь Первоучителей», создана Писательская аллея в Мурманске, проводятся региональные творческие конкурсы.

Так, ежегодный всероссийский литературный фестиваль «Капитан Грэй» входит в крупные всероссийские объединения и собирает начинающих и профессиональных авторов со всей России.

Важной вехой в работе Мурманского отделения Союза писателей России стало проведение в 2018 году второго Международного славянского хода. Результатом стали ряд уникальных проектов – издание первого в истории региона международного литературного альманаха, сотрудничество с зарубежными литературными организациями и организация совместных проектов.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, Союз писателей России и губернатор Мурманской области Андрей Чибис стали учредителями всероссийской Арктической литературной премии им. В.С. Маслова, единственной в стране, посвящённой Арктике и не имеющей аналогов по главному призу от генерального партнёра, ФГУП «Атомфлот» ‒ походу на Северный полюс на ледоколе.

Всё это позволяет Мурманскому отделению Союза писателей России оставаться одним из самых активно действующих в стране. В подтверждении успешной совместной литературной работы в Мурманской области главе региона Андрею Чибису присвоено звание «Губернатор литературной России» ‒ высшей награды Союза писателей России для руководителей субъектов Российской Федерации.

Фото: https://gov-murman.ru