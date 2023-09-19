Ответственность за развал архитектуры Баренцева сотрудничества целиком и полностью лежит на наших «партнёрах» - МИД РФ

18 сентября на телеграм-канале МИД Российской Федерации разместил заявление о выходе России из Совета Баренцева/Евроарктического региона (СБЕР).

Как сообщает ведомство иностранных дел страны, «на протяжении тридцати лет Совет Баренцева / Евроарктического региона (#СБЕР) являлся полезным и эффективным форматом трансграничного взаимодействия, способствовавшим поддержанию мира и стабильности на Севере, его устойчивому социально-экономическому развитию, защите окружающей среды, укреплению культурно-гуманитарных связей и контактов между людьми, включая представителей коренных народов.

По вине западных участников совета (Дания, Исландия, Норвегия, Финляндия, Швеция, ЕС) его деятельность с марта 2022 года фактически парализована. Финляндское председательство не подтвердило готовность передать России руководство в Советом Баренцева/Евроарктического региона в октябре 2023 года в нарушение принципа ротации, сорвав проведение необходимых подготовительных мероприятий.

В сложившихся условиях вынуждены объявить о выходе Российской Федерации из СБЕР. Соответствующее послание Министра иностранных дел России С.В. Лаврова 18 сентября 2023 года направлено мининдел стран-членов организации, Высокому представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности, а также в Международный Баренцев секретариат в г.Киркенес (Норвегия).

Убеждены, что сиюминутная политическая конъюнктура, которой руководствуются наши североевропейские соседи, не соответствует долгосрочным интересам жителей Заполярья. Ответственность за развал архитектуры Баренцева сотрудничества целиком и полностью лежит на наших «партнёрах».

Россия продолжит реализовывать свои национальные задачи на Севере. Остаёмся открытыми для взаимодействия со всеми, кто настроен конструктивно, готов к равноправному диалогу и взаимовыгодной совместной работе».