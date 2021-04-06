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Мурманская область. Арктика (16+)06.04.21 09:00

Ответственность за уборку снега лежит на муниципальных образованиях региона – Андрей Чибис

Вчера на оперативном совещании вновь обсудили вопрос уборки муниципалитетов от снега и наледи. За прошедшую неделю сотрудники контрольного управления правительства Мурманской области проверили территории в Мурманске, Коле, Никеле и ЗАТО Александровск.

«Контрольное управление проверило все сообщения, которые были получены в рамках прошлого оперативного совещания. Вопросы уборки территорий от снега должны решаться на уровне муниципальных образований, для этого выделяется необходимое финансирование. В течение двух суток проблемы нужно исправить и провести работу над ошибками», – отметил губернатор Андрей Чибис.

Как сообщил министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области Алексей Лыженков, всего за зимний период с дворовых территорий муниципалитетов региона вывезено более 350 тысяч куб. метров снежных масс. За прошедшую неделю – 73,3 тысячи куб. метров.

Количество привлечённых сил и средств не снижается. Всего в настоящее время задействованы 683 единицы техники и 2904 человека. По словам профильного министра, средний процент уборки муниципалитетов составляет 50%. Это свидетельствует о необходимости ускорить работу по расчистке территорий.

«В связи с установившимися положительными температурами наружного воздуха, обильным снеготаянием для ускорения приведения территорий муниципалитетов в нормативное состояние предлагаем провести субботники», – отметил Алексей Лыженков.

Как отметил министр, в ЗАТО г. Североморск принято решение снять режим повышенной готовности. На контроле профильного штаба остаются Мурманск и ЗАТО Александровск.

Как сообщает региональное Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, кроме уборки территорий и вывоза снега муниципалитеты также проводят мероприятия для подготовки к периоду весенних паводков. Производится очистка ливневых канализаций, водоприёмных колодцев, дорожных ограждений, заготовка материалов и дорожных знаков. Специалистами осуществляется контроль уровня вод на опасных участках водоёмов и рек подведомственных территорий.

Организованы дежурные бригады для решения оперативных внеплановых задач в весенний период. Всего сформировано 35 бригад общей численностью 238 дорожных рабочих. За этими сотрудниками закреплено 131 специализированное транспортное средство.

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