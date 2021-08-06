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Мурманская область. Арктика (16+)06.08.21 12:30

Ответственных за опасный захламленный участок на ул. Сивко в Мурманске определит прокуратура

Активисты ОНФ обратились в прокуратуру Мурманской области с просьбой определить ответственных лиц за ненадлежащее содержание земельного участка на ул. Сивко. Ранее общественники передали в администрацию города обращение, поступившее от молодой мурманчанки.

Женщина жаловалась на то, что уже много лет эта заброшенная территория представляет серьезную опасность для пешеходов: участок захламлен остатками фундамента когда-то снесенного здания, кусками арматуры и строительным мусором. Но несмотря на это, здесь постоянно играют дети.

В администрации Мурманска пояснили: государственная собственность на землю не разграничена, она была предоставлена в аренду физическому лицу сроком по 16 марта 2022 г. для строительства автостоянки. Однако арендная плата по договору не вносилась с I квартала 2020 г., и никаких работ там давно не производится.

Городские власти также сообщили о том, что, согласно действующему законодательству, с 31 января 2020 г. полномочия по предоставлению участков, государственная собственность на которые не разграничена, для строительства осуществляет исполнительный орган – Министерство имущественных отношений Мурманской области, в адрес которого было направлено письмо с копией договора аренды земли для принятия решения о его досрочном расторжении и дальнейшего использования участка. По результатам проведенного специалистами управления Ленинского округа Мурманска обследования за ненадлежащее содержание земельного участка на ул. Сивко составлены материалы для привлечения к административной ответственности его правообладателя.

В Министерстве имущественных отношений Мурманской области, в свою очередь, уточнили: полномочия по прекращению договоров аренды земельных участков, заключенных органами местного самоуправления до дня вступления в силу закона, на который ссылаются в администрации, то есть до 1 января 2020 г., закреплены за органами местного самоуправления. Осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства, в том числе, с правом выдачи предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований, также отнесено к вопросам местного значения.

«А пока суд да дело, захламленный участок на ул. Сивко продолжает создавать угрозу для жизни и здоровья играющих там детей. Мы попросили прокуратуру вмешаться в ситуацию и определить ответственных за происходящее лиц, которые в итоге должны привести территорию в надлежащее состояние. Активисты ОНФ продолжают держать ситуацию на контроле», - рассказал член регионального штаба ОНФ в Мурманской области Максим Сахневич.

Жители окрестных домов также сетовали на отсутствие благоустройства территории в районе дома №32 по ул. Нахимова. Власти Мурманска пояснили: благоустройство дворовых территорий, в том числе, ремонт асфальтобетонного покрытия проездов, устройство тротуаров, наружного освещения и детских площадок выполняется в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования г. Мурманск» на 2018–2024 годы, которая составляется на основании предложений от заинтересованных граждан, поступивших в период с 21 августа 2017 г. по 19 сентября 2017 г. Поскольку предложений от жильцов о включении территории МКД №32 по ул. Нахимова в установленные сроки зафиксировано не было, по инициативе представителей местного самоуправления участок внесен в перечень объектов на 2023 г.

 

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