Ответы на актуальные вопросы для предпринимателей в период частичной мобилизации прозвучат в прямом эфире.

О решении налоговых вопросов мобилизованных и их семей расскажет заместитель руководителя УФНС России по Мурманской области Роман Говищак.

О действующих мерах государственной поддержки в секторе малого и среднего предпринимательства сообщит министр развития Арктики и экономики Мурманской области Татьяна Русскова.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, трансляция стартует 14 октября в 16.00 на официальной странице правительства Мурманской области «ВКонтакте». Задать свой вопрос можно уже сейчас в комментариях под анонсом.

Прямой эфир организован совместно с Центром управления регионом.

Фото: https://gov-murman.ru