Ответы на ряд вопросов, прозвучавших в ходе «прямой линии» с губернатором, были даны во время оперативного совещания

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, вчера состоялась «прямая линия» с главой региона Андреем Чибисом. Губернатор в течение 3 часов отвечал на звонки и сообщения северян в социальных сетях, всего поступило более двух тысяч комментариев. В эфире глава региона ответил на 77 вопросов, сегодня в ходе оперативного совещания комментарии также дали главы министерств и муниципалитетов. Все вопросы взяты в работу.

«Ещё раз благодарю северян за неравнодушие и сигналы. Только в социальной сети «ВКонтакте» трансляцию посмотрели уже свыше 35 тысяч человек, а это значит, что вовлеченность людей в жизнь региона высокая, и мы все вместе должны щепетильно и чутко подходить к решению вопросов. Отмечу, что все реже обращения носят системный характер и все больше касаются проблемы конкретного человека. На все обращения необходимо дать ответ. Понимаю, что это масштабная работа, но жители должны получить обратную связь по волнующим их темам. Ещё раз предостерегаю всех коллег, отраслевиков по поводу качества ответов. Есть вопросы с конкретными задачами, проблемами и обращениями – здесь не должно быть никаких отписок. Прошу аппарат правительства – внимательно контролируйте коллег и отраслевые ведомства, как решаются вопросы после «прямой линии», а также в рамках обращений в социальных сетях, напрямую к губернатору», – подчеркнул Андрей Чибис.

Екатерина Ивановна из Заполярного – многодетная мама с ребёнком-инвалидом, обратилась на «прямую линию» с просьбой о содействии в получении жилья.

«Многодетная семья, трое детей, имеют жильё в Апатитах. По квадратуре им положена однокомнатная квартира. К сожалению, в Заполярном большая очередь на однокомнатные квартиры по соцнайму. Муниципалитет на связи с заявительницей и максимально содействует в решении проблем», – отметил глава Печенгского округа Андрей Кузнецов.

«С учётом, что в семье воспитывается ребёнок-инвалид, и дополнительно ремонтируемого в округе жилья, которое ранее пустовало, прошу изыскать возможность и оперативно помочь семье. Аппарат прошу держать это на контроле. До конца года сообщите мне, как удалось решить», – поручил Андрей Чибис.

Ещё один вопрос касался здравоохранения. Северянин озвучил, что его выписали из медучреждения, а все необходимые процедуры, связанные с диагностикой, в поликлинике не проведены.

«Пациенту были назначены исследования в плановом порядке, неотложных показаний никаких не было. На фоне лечения была чёткая положительная динамика, признаков временной нетрудоспособности нет, поэтому его выписали. Но это не исключает дальнейшего обследования, которое и было назначено в течение недели, исследование пройдёт 14 ноября», – сообщил министр здравоохранения Дмитрий Панычев. Глава региона подчеркнул, что необходимо корректно прояснить ситуацию пациенту.

Северянка-инвалид II группы озвучила проблему с попаданием в реабилитационный центр ФМБА.

«Реабилитационная помощь у нас оказывается на базе многопрофильного центра, бывшей «Севрыбы», туда мы можем направить пациентку без проблем. Свяжемся», – сказал глава регионального Минздрава.

Губернатор подчеркнул, что кроме решения данного вопроса необходимо также понять, где сбой и почему он возник, кто не даёт направление при том, что проблемы попадания в реабилитационный центр нет, и сделать так, чтобы подобных сложностей у северян не возникало.

Следующий вопрос касался компенсации за жильё жителям дома на улице Бредова, 21 в Мурманске. Дом в 2014 году признан аварийным и включён в программу по расселению. После случился пожар, 5 жилых помещений не расселены.

«Обратившийся – собственник одного из помещений. Компенсацию он получит после того, как мы завершим непосредственно процедуру выкупа земельного участка, документы коллеги подготовили. С учётом процедуры думаю, что это будет в начале 2023 года. Необходимо провести оценку, человек имеет право не согласиться с оценкой, пойти в судебные инстанции за независимой экспертизой, поэтому точный срок назвать невозможно», – пояснил глава администрации Мурманска Юрий Сердечкин.

«Поставьте на контроль. 30 января спросим, что происходит», – подчеркнул Андрей Чибис.

Дачный посёлок в 11 км от Кандалакши – СНТ «Металлург», 207 домов – не подключён к электроснабжению, помочь решить вопрос попросил заявитель.

«В 1,5 км есть ещё один посёлок, собственники которого через суд обязали МОЭСК построить линию электроснабжения. Линия приблизится к «Металлургу» и оттуда можно будет тянуть её к СНТ. Электросетевая компания планировала эти работы в 2022 году, выясним, на каком этапе. Просим посодействовать региональное Министерство энергетики», – доложил глава администрации муниципалитета Ярослав Шалагин.

«Подключение необходимо реализовать. Прошу главу муниципалитета взять вопрос на контроль, чтобы люди не сами по себе решали с вопросы с энергетиками. Наше Минэнерго также прошу подключиться, чтобы мотивировать энергетиков с учётом адекватных тарифов», – поручил губернатор.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, глава региона также отметил, что в рамках «прямой линии» поступил и ряд звонков с благодарностями за проделанную работу. «Жители замечают, что регион меняется в позитивную сторону. И это главное», – сказал губернатор.

Фото: https://gov-murman.ru