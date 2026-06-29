В Коле на Поморской набережной состоялся юбилейный пятый фестиваль выпускников «Арктический берег»Управление Росреестра по Мурманской области проводит «горячую линию» по вопросам оформления прав на объекты недвижимости
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)29.06.26 14:00

Отзывы о компании изучают 7 из 10 соискателей

3 из 4 россиян изучают потенциального работодателя, отказывается от проверки каждый шестой соискатель. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

3 из 4 россиян проверяют работодателя, прежде чем отправить резюме или пойти на собеседование. В 2024 году так поступали чуть чаще (78%). Сегодня каждый шестой (16%) участник опроса не изучает информацию о компании, еще 9% затруднились с ответом.

Мужчины подходят к процессу трудоустройства более внимательно: о проверке работодателей сообщили 79% из них против 70% среди женщин.

Респонденты от 35 до 45 лет проверяют работодателя чуть чаще (79%), чем молодежь и старшее поколение (74—75%).

Чем выше доход, тем выше бдительность соискателей: если среди зарабатывающих до 150 тысяч рублей изучают информацию о компании 75%, то среди тех, чья зарплата больше, — уже 81%.

Чаще всего соискатели, которые проверяют организации, читают отзывы сотрудников и изучают чёрные списки — эту стратегию используют 70% опрошенных (два года назад было 85%). Данные о финансовой и налоговой отчётности, судебных делах и тендерах ищут ещё 15%. Каждый седьмой (14%) выходит на официальный сайт компании. 7% россиян опрашивают знакомых, 3% изучают требования вакансий и карточку компании, по 2% заглядывают в соцсети работодателей, проверяют возраст компании на рынке и отзывы клиентов о продукции или услугах. 1 из 100 интересуется данными о руководителе.

Время проведения опроса: 1—9 июня 2026 года.

 

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Среднее профессиональное образование вытесняет высшее: доля кандидатов без вузовского диплома среди «белых воротничков» выросла на 14% за два года
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: АНДРЕЙ ЧИБИС ПРЕДСТАВИЛ ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ЗА 2025 ГОДМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!
-

Последние комментарии

68Kатерина
29.06.26 12:32
Удивляюсь, почему даже во время СВО, когда большинству россиян уже полностью понятно , кто для нас враг, мы упорно продолжаем применять англицизмы? Ведь совсем легко английское словечко "питчинг" за
Комментарий к новости:12 проектов северян победили в первом питчинге инвестиционных стартапов Мурманской области
PetrovihGV
29.06.26 11:22
Не хочу никого обидеть, но состав правительства Мурманской области формируется с нарушением гендерного принципа, как мне кажется, или умные мужики все на СВО?!
Комментарий к новости:В коридорах власти: пост министра информационной политики Мурманской области займёт Ирина Бринькова
Д.О Вернер
28.06.26 14:32
Прошу вернуться к этой теме через 6 месяцев и сообщить: из 64 выпускников сколько и куда поступили. Да, и поправьте, в НВМУ не курсанты, а нахимовцы...
Комментарий к новости:В Мурманске прошла торжественная церемония пятого выпуска филиала Нахимовского военно-морского училища
-Правовая консультация (18+)Юрист «SuperJob» рассказал об изменениях в законе о сверхурочной работе
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
12345678910111213141516171819202122232425262728293012345
-Скоро в эфире17:30«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Вне Зоны». Телевизионный проект (12+)
-PRO Деньги (16+)Долги по зарплате в России в мае выросли на 2,8%, до 2,96 млрд рублей-PRO Валюту (16+)Доллар США слабо дешевеет к евро и фунту, стабилен к иене-PRO Энергетику (18+)С головного узла «Нива ГЭС-1» проведут холостой сброс воды с Имандровского водохранилища-PRO ЖКХ (18+)9-й микрорайон: в Североморске продолжаются масштабные работы по капитальному ремонту теплосетей по программе реновации ЗАТО-PRO Нефть и газ (18+)Компания «НОВАТЭК» наладила перегрузку СПГ в двух точках Мурманской области-PRO Законы (18+)На завершающем заседании Мурманской областной Думы седьмого созыва принят закон «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан»
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Для улучшения работы сайта и его взаимодействия с пользователями используются файлы cookie и сервис веб-аналитики Яндекс.Метрика.

Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете разрешение на использование cookie-файлов и на обработку данных сервисом Яндекс.Метрика.
Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.

Принять