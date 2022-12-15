Овощи, меха и полёты на воздушном транспорте - ноябрьские лидеры по росту цен в Мурманской области

Как сообщает Мурманскстат, в магазинах Мурманской области в ноябре 2022 года по сравнению с предыдущим месяцем по группам продовольственных товаров наибольшее увеличение цен зафиксировано на овощи (на 8,6%), фрукты и цитрусовые (на 5,9), мясные консервы (на 5,5), рыбное филе (на 5,2), шоколадные конфеты (на 2,7), мороженое (на 2,4), рыбные и овощные консервы (на 2,0), молоко и молочную продукцию (на 1,6), говядину (на 1,1), макаронные изделия (на 1,0), кофе (на 0,9%). Из алкогольных напитков подорожали пиво (на 3,7%), коньяк (на 2,6), виноградные вина (на 1,5), шампанское (на 1,3%).

Снизились цены на мясные полуфабрикаты (на 1,9%), фруктово-ягодные консервы, сахар (на 1,6), мясо птицы (на 1,3), варёные колбасы (на 1,1), яйца, муку (0,9%).

По группам непродовольственных товаров наибольший прирост цен отмечен на меха и меховые изделия (на 3,3%), стеклянную посуду (на 3,2), товары для животных (на 2,2), постельное бельё (на 1,8), мужскую одежду, игрушки, медикаменты (на 1,6), легковые автомобили (на 1,4), галантерейные товары, ковры и ковровые изделия (на 1,2), бумажно-беловые товары (на 1,1), женскую одежду (на 1,0%).

Подешевели средства связи (на 3,6%), фотоаппараты, товары садоводства (на 2,9), персональные компьютеры (на 1,7), телерадиотовары (на 1,4), моющие и чистящие средства (на 0,7%).

Среди услуг возросла стоимость полёта на воздушном транспорте (на 44,7%), проезда в такси (на 2,4), а стоимость проезда железнодорожным транспортом, напротив, снизилась (на 1,5%). Увеличилась плата за устную консультацию юриста по семейным вопросам (на 11,4%), пересылку простого письма внутри России (на 8,0), проживание в гостинице 4*-5* (на 3,4%). Кроме того, возросла стоимость постановки набоек (на 2,8%), полиса КАСКО (на 2,7), услуг в сфере зарубежного туризма (на 2,0), аренды одно- и двухкомнатной квартир у частных лиц, ремонта брюк из всех видов тканей (на 1,9%).

Снизилась стоимость ремонта и технического обслуживания транспортных средств (на 2,1%), установки пластиковых окон (на 1,0%). Билет в кинотеатр подешевел (на 0,9%).

А в это время крупные продуктовые ритейлеры России в третьем квартале 2022 года столкнулись с замедлением роста темпов выручки по сравнению со вторым. В целом сети, входящие в топ-10, с июля по сентябрь выручили почти 2 трлн рублей. Эксперты считают, что причиной сложившейся ситуации помимо сокращения потребителями своих расходов стало торможение продовольственной инфляции, пишет «Коммерсантъ».