Овощи, товары садоводства и услуги воздушного транспорта - февральские лидеры по росту цен в Мурманской области

Мурманскстат подготовил отчёт об изменении потребительских цен на товары и услуги в Мурманской области в феврале 2023 года.

Как сообщает статистическое ведомство, в последнем месяце зимы по сравнению с предыдущим месяцем по группам продовольственных товаров наибольшее увеличение цен зафиксировано на овощи (на 17,1%), рыбные консервы (на 2,0), яйца (на 1,5), мучные кондитерские изделия (на 1,4), кофе (на 1,2%). Снизились цены на мороженое (на 2,0%), мясо и птицу (на 1,9), муку (на 1,0%).

По группам непродовольственных товаров более всего подорожали товары садоводства (на 7,6%), нитки (на 5,1), полотенца (на 3,1), постельное бельё (на 2,5), спички (на 2,4), меха и меховые изделия, чулочно-носочные изделия (на 1,8), табачные изделия (на 1,5), велосипеды и мотоциклы (на 1,1%). Подешевели пиломатериалы (на 5,2%), телерадиотовары, средства связи, товары для физической культуры, спорта и туризма (на 1,7), электротовары и другие бытовые приборы (на 1,5), часы (на 1,1%).

Среди групп услуг возросла стоимость услуг воздушного транспорта, городского пассажирского транспорта (соответственно на 9,3% и 5,7%), железнодорожного транспорта, напротив, снизилась (на 8,6%). Подорожали экскурсионные услуги (на 5,7%), ветеринарные (на 4,0), телевещания, гостиниц и прочих мест проживания (на 3,9), медицинские (на 3,0), бытовые (на 1,3%).