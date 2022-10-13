ОЖД в январе-сентябре 2022 года увеличила перевозку контейнеров в экспортном сообщении на 10,8%

Октябрьская железная дорога в январе-сентябре 2022 года увеличила перевозку контейнеров в экспортном направлении на 10,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года ‒ до 125,8 тысячи TEU. В них было перевезено 2,1 млн тонн грузов (+18,4%).

Как сообщает пресс-служба ОЖД, всего за девять месяцев года в контейнерах было перевезено около 4,3 млн тонн грузов (+3,8%), это 249,8 тысячи TEU, в том числе: лесные грузы – 22,2 тысячи TEU (рост в 1,7 раза к аналогичному периоду прошлого года); остальные продовольственные товары – 19,4 тысячи TEU (+2,9%); остальные и сборные грузы – 12 тысяч TEU (+8,8%); химические и минеральные удобрения – 20,8 тысячи TEU (рост в 2,2 раза); мясо и масло животное – 2,4 тысячи TEU (рост в 1,2 раза); промышленное сырьё и формовочные материалы – 3 тысячи TEU (рост в 1,5 раза).

Напомним, перевозки контейнеров по всей сети ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) во внутреннем сообщении в январе-сентябре 2022 года составили 1,87 млн TEU, что на 3,6% превысило показатель годом ранее. Всего за девять месяцев текущего года перевезено свыше 4,8 млн груженых и порожних контейнеров (+0,5%).