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Мурманская область. Арктика (16+)26.07.21 16:15

Ожидаем дальнейшего снижения цен - глава администрации города Мурманска Евгений Никора

Сегодня активисты проекта «Народный контроль» провели рейд по контролю цен на продукты питания. В мероприятии также приняли участие глава администрации города Мурманска Евгений Никора, представители Министерства экономического развития Мурманской области и общественных организаций.

В качестве объекта мониторинга был выбран так называемый «борщевой набор», включающий в себя лук, картофель, морковь, свеклу, а также огурцы и помидоры. Эксперты оценили изменение розничной цены в небольших торговых объектах, а также сетевых магазинах.

Напомним, поводом для проверки стало недавнее совещание с руководством правительства РФ, главами регионов, представителями торговых сетей. Как показал мониторинг, цена производителя отличается от окончательной на прилавках магазинов в несколько раз. Исправить сложившуюся ситуацию с ценами должен помочь комплекс первоочередных и долгосрочных мер, изменение нормативного регулирования. В числе инициатив, которые должны оперативно повлиять на ситуацию, — заключение соглашений между торговыми сетями и производителями о снижении наценок на социально значимые продукты. Кроме того, будут приняты меры для организации поставки сельхозпродукции от производителей для ее реализации на городских рынках и ярмарках напрямую населению.

– По итогам проверки мы видим, что в федеральных магазинах цены ниже, при этом за минувшую неделю они не изменились. В местных розничных торговых точках продукты стоят чуть дороже, но по ключевым позициям цены практически сравнялись. На базах начали уже появляться овощи нового урожая, так что мы ожидаем дальнейшего снижения цен, – рассказал глава администрации города Мурманска Евгений Никора. – Любопытно отметить, что несмотря на массовый приход федеральных сетей, выручка некоторых частных мелких магазинов не снизилась, а, наоборот, увеличилась.

 

 

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