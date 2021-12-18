Ожидается, что в 2021 году грузооборот по Северному морскому пути превысит 34 млн тонн

Объём перевозок грузов в акватории Северного морского пути достиг рекордного уровня, превысив 33,5 млн тонн.

«Мы ожидаем, что в 2021 году грузооборот по Северному морскому пути превысит 34 млн тонн», - сказал заместитель директора дирекции СМП Максим Кулинко, отметив, что транзит по Севморпути к середине декабря 2021 году превысил 2 млн тонн против 1,3 млн тонн за весь 2020 год.

Как сообщает дирекция Севморпути, в 2016 году объём грузоперевозок по СМП впервые превысил показатели, достигнутые в СССР (6,5 млн тонн, 1987 год), и достиг 7,5 млн тонн. А уже в 2020 году грузооборот по СМП составил 32,97 млн тонн.

Основу грузопотока создали нефтегазовые инвестиционные проекты: нефть и нефтепродукты - 7,7 млн тонн, СПГ и газоконденсат - 19,6 млн тонн. Угля было перевезено 221,5 тысячи тонн, рудоконцентрата - 47,7 тысячи тонн, других грузов - более 4 млн тонн.

Фото: http://www.rosatomflot.ru/press-centr/galereya/