Ожидается снижение целей по загрузке Севморпути из майского указа Президента РФ

«РБК» сообщает, что вице-премьер Юрий Трутнев доложил Президенту РФ Владимиру Путину о проблемах с достижением целевого показателя по загрузке Северного морского пути в 80 млн тонн в год. Причина - сдвиг сроков у проектов «НОВАТЭКа» и «Востокугля», сказал он.

Вице-премьер Юрий Трутнев, курирующий Арктику, допустил снижение целевого показателя грузопотока по Северному морскому пути (СМП).

«Мы сделали доклад президенту, в котором показали проблемы. Но итоговое решение за президентом», - сказал Трутнев на пресс-конференции во вторник, 21 июля, передает корреспондент «РБК». Издание направило запрос пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову.

По итогам 2019 года грузопоток по СМП составил 31,5 млн тонн. Согласно майскому указу Путина, к 2024 году он должен увеличиться до 80 млн тонн грузов ежегодно.

Трутнев назвал две компании, из-за которых целевой показатель может быть не достигнут к 2024 году, — «НОВАТЭК» и «Востокуголь». «Сейчас идут переговоры с руководством «НОВАТЭКа», которое говорит о том, что может быть некоторая сдвижка планов. Естественно, у нас довольно сложная ситуация с «Востокуглем». Там историю все, я думаю, прекрасно знают, пересказывать её не буду. По «Востокуглю» будет резкое снижение объёмов, но проект в целом должен жить», — пояснил вице-премьер. По его словам, он провёл ряд встреч с представителями компаний, обсудив формы государственной поддержки.