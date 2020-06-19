Ожидания аналитиков оправдались - Банк России снизил ключевую ставку до 4,50% годовых

Совет директоров Банка России сегодня принял решение снизить ключевую ставку на 100 базисных пунктов (б.п.). - до 4,50% годовых. Решение ЦБ совпало с прогнозами. Большинство аналитиков ожидали снижения ключевой ставки на 100 б.п.. При этом некоторые эксперты допускали её снижение меньшими темпами - на 50 б.п. или 75 б.п..

Как говорится в сообщении ЦБ РФ, дезинфляционные факторы действуют сильнее, чем ожидалось ранее, в связи с большей длительностью ограничительных мер в России и в мире. Влияние краткосрочных проинфляционных факторов в основном исчерпано. Риски для финансовой стабильности, связанные с ситуацией на глобальных финансовых рынках, уменьшились. Инфляционные ожидания населения и бизнеса снизились. В этих условиях существует риск значимого отклонения инфляции вниз от цели 4% в 2021 году. Принятое решение по ключевой ставке направлено на ограничение этого риска и удержание инфляции вблизи 4%.

При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Банк России будет принимать решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков, отмечает ЦБ РФ.

На последнем заседании, которое состоялось 24 апреля 2020 года, Совет директоров Банка России снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов (б.п.). - до 5,50% годовых.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 24 июля.