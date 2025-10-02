ИНТЕРНЕТ-СЕРВИСЫ, КАК ПОДДЕРЖКА В ПОКУПКЕ КВАРТИРЫМурманчан с Днём города поздравит Хор Турецкого
Ожидания воспитателей СЗФО остаются выше зарплатных предложений работодетелей

В целом по России дефицита воспитателей не наблюдается. На 1 вакансию приходится 7 резюме, что считается умеренной конкуренцией (норма 4,0-7,9). Однако в ряде регионов напряжённая ситуация с кадрами сохраняется. Наиболее сильная нехватка воспитателей наблюдается в Ленинградской области – всего 2,6 резюме на вакансию...

Аналитики ведущей российской платформы hh.ru специально ко Дню воспитателя, который праздновали 27 сентября, изучили рынок вакансий среди этих специалистов, зарплатные предложения и как они сопоставимы с ожиданиями.

С января по сентябрь в России было открыто 19,7 тысячи вакансий для воспитателей и нянь. Самый высокий спрос традиционно приходится на Москву – 5,8 тысячи предложений, или 29%, Санкт-Петербург – 2,6 тысячи, или 13%, Московскую область – 1,5 тысячи, или 7%, Краснодарский край – 850, или 4%, Свердловскую область – 790, или 4%.

Есть ли дефицит воспитателей на рынке

В целом по России дефицита воспитателей не наблюдается. На 1 вакансию приходится 7 резюме, что считается умеренной конкуренцией (норма 4,0-7,9). Однако в ряде регионов напряжённая ситуация с кадрами сохраняется. Наиболее сильная нехватка воспитателей наблюдается в Ленинградской области – всего 2,6 резюме на вакансию, Нижегородской области – 3,7, Ульяновской области – 3,9. В свою очередь в СЗФО профицит соискателей сложился в Мурманской области (более 60 резюме на одну вакансию), а также в Карелии (более 40). Если же вдаваться в подробности и выяснять портрет соискателя, то аналитика показывает, что чаще всего это кандидаты 40+ лет с большим стажем, а вот молодых кадров, которые наполнили ли сферу и могли бы расти и развиваться профессионально, мало (менее 10%) и их сохранность в профессии крайне низка (наглядно на диаграмме 1).

Какие зарплаты предлагают, а какие ожидают

Зарплатные предложения (медиана) для воспитателей и нянь за 8,5 месяца составили 47,4 тысячи рублей. За год они выросли на 16%, однако остаются ниже ожиданий на 2,9 тысячи рублей. Более того, предлагаемая зарплата для воспитателей входит в рейтинг одних из самых низких по стране в 2025 году. Однако ожидания самих воспитателей не отстают и где-то превосходят предложения работодателей. Самый большой разрыв наблюдается в Саратовской области – 12200 рублей (40000 рублей ожидаемых против 27800 рублей предлагаемых). В регионах СЗФО наибольший разрыв в зарплатах наблюдается в Вологодской области – соискатели хотят не менее 40 тысяч, а работодатели предлагают на 10 тысяч меньше.

Регион

Ожидаемая ЗП

Предлагаемая ЗП

Зарплатный разрыв

Вологодская область

40000

30000

-10000

Новгородская область

43800

35000

-8800

Санкт-Петербург

58400

50100

-8300

Псковская область

35000

29000

-6000

Ленинградская область

50000

45200

-4800

Калининградская область

40800

37800

-3000

Архангельская область

40000

38000

-2000

Мурманская область

50300

50000

-300

Республика Коми

40000

40000

0

Республика Карелия

40000

42500

2500

 

«Если же углубиться в требования к воспитателям, то видно, что кроме наличия следующих классических для профессии навыков: обучение и развитие, теперь уже нужна и детская психология, и работа в команде, и грамотная речь, и уход за ребенком, и навыки межличностного общения, организаторские навыки, умение работать в команде и коллективе. В некоторых случаях требуется, например, знание английского языка, возрастной и когнитивной психологии, умение готовить и организовывать учебный процесс. То есть требования с каждым годом усложняются, а вот вознаграждение не поспевает за ними», - отмечает Мария Бузунова, руководитель внешних коммуникаций hh.ru в регионах.

Среди регионов заработные платы воспитателям выше рынка сейчас готовы предложить в Москве – 79,2 тысячи рублей, Сахалинской области – 57,5 тысячи рублей, Якутии – 56,1 тысячи рублей, Приморском крае – 55,6 тысячи рублей, Московской области – 55,1 тысячи рублей (наглядно на диаграмме 2).

