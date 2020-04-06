Ожидаются очередные испытательные стрельбы гиперзвуковой ракетой на фрегате «Адмирал Горшков»

Головной фрегат проекта 22350 «Адмирал Горшков» Северного флота ушёл в Беломорскую базу на обслуживание и погрузку гиперзвуковой ракеты «Циркон» для проведения следующей испытательной стрельбы. Об этом сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Фрегат «Адмирал Горшков» ушёл в Беломорскую военно-морскую базу для проведения ряда регламентных работ, а также погрузки в пусковую установку ракеты «Циркон», - сказал источник. По его словам, «ожидается, что вторые испытательные стрельбы гиперзвуковой ракетой будут выполнены с корабля в апреле-мае».

Для запуска ракет «Циркон» используется универсальный корабельный стрельбовый комплекс (УКСК) 3С-14. Такими пусковыми установками, в частности, оснащены фрегаты проекта 22350, корветы проекта 20380, в варианте для подлодок - многоцелевые субмарины типа «Ясень», пишет издание.