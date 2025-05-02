Ожившие фото, архивные новости времен Великой Отечественной войны и современные достижения Мурманской области можно посмотреть в уникальном ИИ-формате

К 80-й годовщине Великой Победы мобильное приложение «Хорошие новости», при поддержке президентской платформы «Россия – страна возможностей» и Общественной палаты РФ запустили специальный проект – газету «Страна, которая живёт». В ней собраны подвиги тыловиков периода Великой Отечественной войны и представлены современные достижения Мурманской области и других регионов страны, проиллюстрированные оживлёнными с помощью искусственного интеллекта фотографиями. Уникальное издание опубликовано на сайте странаживет.рф, а также выпущено ограниченным печатным тиражом.

Релиз газеты приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и представляет собой подборку вдохновляющих архивных историй из жизни страны времён Великой Отечественной войны. Материалы собраны пользователями мобильного приложения «Хорошие новости» со всех уголков России, в том числе жителями Мурманской области. Наряду с подвигами героев тыла прошлых лет газета рассказывает о сегодняшних достижениях регионов, подчёркивая преемственность поколений. Цель проекта – напомнить о том, что дух взаимопомощи, трудолюбия и творчества жив и сегодня.

«Проект «Хорошие новости» стал настоящей точкой притяжения для тех, кто стремиться делать важное. Мы видим, как много молодых людей вовлекается в создание полезного, вдохновляющего и позитивного контента. Цифровая газета – новый формат, который объединяет историческую память и современные достижения. Часть пользователей мобильного приложения, которых на данный момент уже более 69000, со всей России приняли участие в сборе материалов для создания этой газеты. Десятки регионов присылали свои материалы для их публикации. Мы рады тому, что так много неравнодушных людей приняли участие в этом спецпроекте», – отметила руководитель департамента проектного управления президентской платформы «Россия – страна возможностей» Екатерина Пустынская.

Хроники Мурманской области и других регионов России можно прочесть в электронном формате на мобильных устройствах и компьютерах. Проект сопровождается специальной акцией в мобильном приложении: пользователи публикуют посты о газете в соцсетях, выполняют задания и зарабатывают баллы. Их можно обменять на полезные призы для обучения и развития.

В проекте приняли участие десятки регионов, архивы партнёров проекта «Хорошие новости», команды добровольцев и лидеры мнений. Ознакомиться с печатными материалами газеты можно будет в библиотеках и вузах Москвы, а всем желающим также на сайте странаживет.рф. Цифровая версия газеты создана с применением новейших технологий, что позволит читателям ещё больше погрузиться в мир достижений страны.

«Особая сила этого проекта – в живых фактах. На 32 страницах газеты собраны примеры подвигов наших регионов времён Великой Отечественной войны, а также их современные достижения. Эти материалы сохраняют нашу память о прошлом и дают нам уверенность в будущем. Сегодня это крайне важно для молодёжи, для городских сообществ, для всей страны», – подчеркнул председатель комиссии Общественной палаты РФ по территориальному развитию, генеральный директор Союза российских городов Андрей Максимов.

Как отметил руководитель проектного офиса «Хорошие новости» Всеволод Селин, создание газеты стало логическим продолжением работы мобильного приложения «Хорошие новости», фокусирующегося на продвижении проверенного позитивного контента.

«С момента запуска в 2023 году в приложении опубликовано свыше 16000 позитивных новостей о современных достижениях России. Это газетой мы ещё раз хотим показать, что Победа – это не только подвиги на фронте, но и сила духа в повседневной жизни. Это достижения врачей, педагогов, изобретателей, добровольцев. Проект «Страна, которая живёт» – медиа о подвигах прошлого с привязкой к наследию стремлений и развитию в настоящем, современных достижениях всех наших регионов. Особо стоит отметить, что диджитал версия газеты создана при помощи современных технологий, она будет интересна и молодому поколению», – сообщил он.

Каждый желающий житель Мурманской области может присоединиться к распространению материалов в соцсетях и блогах, приняв участие в событии «Страна, которая живёт» в мобильном приложении «Хорошие новости». Оно бесплатно и доступно для скачивания.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, мобильное приложение «Хорошие новости» было запущено осенью 2023 года по инициативе Общественной палаты РФ. Это платформа с позитивным верифицированным контентом о жизни в России, достижениях страны и наших соотечественников в самых разных сферах: науке, образовании, экономике, промышленности, здравоохранении, спорте, культуре и искусстве, цифровых технологиях, добровольчестве и т.д. Пользователи приложения могут получать новости по своим интересам и делиться ими со своими подписчиками в соцсетях, принимать участие в разнообразных событиях, зарабатывать баллы за свою активность и обменивать их на разнообразные развивающие поощрения в «Хорошем маркете». В 2023 году приложение «Хорошие новости» стало лауреатом Национальной премии за вклад в развитие российского сегмента сети интернет «Премия Рунета».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/