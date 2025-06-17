«Ozon» лидирует среди маркетплейсов по популярности и HR-бренду – «SuperJob»

«Ozon» лидирует среди маркетплейсов по популярности у покупателей, а также по репутации и отношению к HR-бренду. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие экономически активные граждане из всех округов страны, в том числе сотрудники сервисов доставки, водители грузовых автомобилей и складской персонал.

При равных ценах 39% покупателей предпочтут купить товар на «Ozon», 37% — на «Wildberries». «ЯндексМаркет» выберут 8% покупателей, а «Мегамаркет» — всего 2%.

«Ozon» вызывает больше доверия у мужчин, чем у женщин (46% против 33% соответственно). «Wildberries» вдвое популярнее у россиянок (49% против 24% среди мужчин). «Ozon» при прочих равных чаще выбирает молодёжь до 35 лет (42%), «Wildberries» — россияне от 35 до 45 лет (40%).

Чем выше уровень дохода, тем выше лояльность к «Ozon» и ниже к «Wildberries».

Опросы целевой соискательской аудитории — сотрудников сервисов доставки и складов, а также водителей грузовых автомобилей, готовых работать на маркетплейсы, — показали: «Ozon» чаще называют добросовестным работодателем (16% опрошенных, что вдвое больше, чем у «Wildberries»). «ЯндексМаркет» получил 6% голосов, а «Мегамаркет» — всего 1%.

Как работодатель «Ozon» привлекательнее: 14% респондентов готовы пойти туда работать, особенно молодёжь до 35 лет (17%). «Wildberries» рассматривают только 5% ответивших.

27% считают «Ozon» современной компанией, в которой престижно работать. Чаще с этим соглашаются складские работники (32%). В пользу «ЯндексМаркет» высказался каждый четвертый (24%). «Wildberries» и «Мегамаркет» как престижных работодателей, воспринимает каждый шестой (17% и 16% соответственно).

Время проведения опроса: 1—11 июня 2025 года.