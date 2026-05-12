Озвучен ряд поручений по итогам рабочей поездки губернатора в Печенгский округ

В ходе оперативного совещания губернатор Андрей Чибис озвучил ряд поручений по итогам рабочей поездки в Печенгский округ, где осмотрел объекты реновации в Спутнике, Печенге, на 19 км, в Верхнем и Нижнем Луостари, Заполярном.

«Вопросы качества работ в рамках реновации мы держим на особом контроле. Особенно ценно, что удалось получить обратную связь от жителей. Было много позитивных отзывов и тёплых слов о том, как меняется округ. Однако, конечно, есть над чем работать. По обращениям людей и итогам проверок все нарушения фиксируем и отрабатываем», — отметил глава региона.

Особое внимание губернатор уделил ситуации в Печенгской центральной районной больнице. Среди проблем — очереди на УЗИ и к узким специалистам. Андрей Чибис поручил проработать вопрос замещения врача на период его отсутствия. Кроме того, в учреждении из-за неработающего лифта медперсонал вынужден поднимать пациентов на носилках вручную. Отмечена необходимость приобретения носилок с электроприводом, замены старого постельного белья, одеял и подушек. Из-за зависания оргтехники в детской поликлинике увеличивается время приёма пациентов. Также требуется привести в порядок ямы на территории ЦРБ — поручено отдать этот участок подрядчику в качестве социальной нагрузки. Ещё один вопрос — наличие сезонной вакцины от клещей для детей и взрослых в фельдшерско-акушерском пункте в Корзуново.

Также поступили жалобы на качество воды в округе, на счета от «Ситиматика» и вопрос замены окон в квартирах «Росжилкомплекса».

«Я прошу моих заместителей подробно разобраться в каждом вопросе, отнестись к этому с большим вниманием и провести необходимую работу», — подчеркнул Андрей Чибис.

По итогам выезда глава региона дал ряд поручений: на ремонтируемые фасады домов в Печенге установить архитектурно-художественную подсветку, включить капитальный ремонт ДК «Октябрь» в план реновации ЗАТО, а также проработать вопрос установки мемориальных досок на многоквартирных домах 19 км после капремонта фасадов.

Кроме того, к губернатору обратился житель Печенгского округа, депутат Совета депутатов, участник СВО Эдуард Шмидт. Он отметил проблемные вопросы с содержанием региональных дорог, например, между Никелем и Заполярным зимой, которые муниципалитет не может обслуживать самостоятельно.

Андрей Чибис заявил, что дополнительную технику для содержания региональных дорог приобретут, а также поблагодарил северянина за активную позицию и небезразличное отношение к родному округу.

