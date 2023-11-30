Паблик Мурманской областной научной библиотеки признан лучшим на всероссийском конкурсе «Библиотеки. ПРОдвижение»
Официальная группа Мурманской областной научной библиотеки в социальной сети «ВКонтакте» была признана лучшей в рамках IV Всероссийского конкурса «Библиотеки. ПРОдвижение».
В этом году на конкурс поступило более 400 заявок из 72 регионов России.
Ещё одно достижение заполярного учреждения – первое место в конкурсе X всероссийского конкурса среди центральных библиотек субъектов Российской Федерации «Библиотечная аналитика – 2023» за ежегодный доклад о деятельности.
Победу Мурманская областная научная библиотека разделила с коллегами из Белгородской государственной универсальной научной библиотеки.
Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, награждение состоялось в рамках ежегодного совещания руководителей федеральных и центральных региональных библиотек России.
Фото: https://gov-murman.ru