Паблик Мурманской областной научной библиотеки признан лучшим на всероссийском конкурсе «Библиотеки. ПРОдвижение»

Официальная группа Мурманской областной научной библиотеки в социальной сети «ВКонтакте» была признана лучшей в рамках IV Всероссийского конкурса «Библиотеки. ПРОдвижение».

В этом году на конкурс поступило более 400 заявок из 72 регионов России.

Ещё одно достижение заполярного учреждения – первое место в конкурсе X всероссийского конкурса среди центральных библиотек субъектов Российской Федерации «Библиотечная аналитика – 2023» за ежегодный доклад о деятельности.

Победу Мурманская областная научная библиотека разделила с коллегами из Белгородской государственной универсальной научной библиотеки.

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, награждение состоялось в рамках ежегодного совещания руководителей федеральных и центральных региональных библиотек России.

Фото: https://gov-murman.ru