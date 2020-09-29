Пациентов после инфаркта и инсульта обеспечивают бесплатными препаратами

В Мурманской области реализуется пилотный проект Минздрава России, направленный на профилактику повторных инфарктов и инсультов. Пациентам, перенесшим сердечно-сосудистую катастрофу, выдают лекарства бесплатно.

В Мурманской области выписано уже более 4,5 тысячи рецептов для 877 человек. Список лекарств, предоставляемых россиянам, утверждён Минздравом РФ и включает 23 позиции.

«Препараты, которые вошли в данный перечень, недешевые. Многие пациенты хорошо их знают. Бесплатное обеспечение такими лекарствами действительно существенное подспорье для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями», – отметила руководитель Регионального сосудистого центра Мурманской областной клинической больницы Татьяна Шведова.

По статистике, в первый год после операции 15% пациентов имеют рецидивы. То есть людям требуются повторные операции.

«Мы давно научились выполнять хирургическое лечение острых форм заболеваний данного профиля: стентирование коронарных артерий, аортокоронарное шунтирование, при нарушениях ритма сердца радиочастотную абляцию. Владеем методикой тромболизиса, применяемой при ишемических инсультах. Все это, безусловно, снижает смертность от острых форм болезней системы кровообращения. Но нужно понимать, что самые прогрессивные методы вмешательства – эндоваскулярные, малоинвазивные – не излечивают недуг. Атеросклероз ведь не исчезает. Они дают человеку шанс начать, как говорится, с чистого листа, соблюдая все рекомендации в плане здорового образа жизни, питания, физической нагрузки и, естественно, медикаментозного сопровождения. А не так, что сделали операцию, и о лекарствах, которые назначил врач, можно забыть», – объяснила причину Татьяна Шведова.

Правительство страны разработало программу, позволяющую людям, которые не имеют льгот по лекарственному обеспечению, то есть не являются инвалидами, бесплатно получать необходимые препараты в течение года с момента постановки диагноза или проведения операции. Инвалиды также бесплатно получают лекарства как федеральные льготники (за исключением тех, кто отказался от набора социальных услуг в пользу денежной компенсации).

Как сообщает Министерство здравоохранения Мурманской области, право на бесплатные лекарства в рамках программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» имеют пациенты, перенесшие острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также те, кому сделаны аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция.

Как получить бесплатные лекарства:

Прийти на прием к лечащему врачу в поликлинику. С собой иметь выписку из стационара с рекомендациями доктора, паспорт, СНИЛС, полис ОМС.

На приёме у лечащего врача заполнить заявление о включении в Регистр региональных льготников.

На очередном приеме, дату которого определит лечащий врач, будут выписаны бесплатные лекарства для получения в пунктах их отпуска.