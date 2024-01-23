Пациентов с подозрением на COVID-19, грипп и острую респираторную инфекцию должны перевозить в больницу по особым правилам

В постановлении Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.12.2023 №11 «О внесении изменений в постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 21.06.2023 №9 «О мероприятиях по профилактике гриппа, острых респираторных вирусных инфекций и новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в эпидемическом сезоне 2023 - 2024 годов», размещённом 12 января текущего года на официальном интернет-портале правовой информации (http://pravo.gov.ru) Роспотребнадзор уточнил рекомендации по госпитализации и перевозке пациентов с гриппом, ОРВИ, COVID-19 и внебольничной пневмонией.

Это постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28.12.2023 №11 вступает в силу 23 января.

Согласно внесённым изменениям, теперь следует обеспечить направление информации о результатах исследований на COVID-19, причём не только в медицинские организации, направившие биологический материал, но и в территориальные органы Роспотребнадзора (с указанием данных об обследуемом лице в объёме, позволяющем провести противоэпидемические мероприятия) не позднее 24 часов после их получения.

Скорректированы правила госпитализации по клиническим и (или) эпидемиологическим показаниям больных гриппом, острыми респираторными вирусными инфекциями, новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), внебольничной пневмонией в инфекционное отделение медицинской организации с соблюдением условий, исключающих внутрибольничную передачу инфекций, включая разграничение потоков больных с учётом предполагаемой этиологии заболевания.

Руководителям органов исполнительной власти регионов в сфере охраны здоровья рекомендовано организовать перевозку санитарным транспортом в стационар больных и лиц с подозрением на COVID-19, грипп, острую респираторную инфекцию при условии использования пациентами и сопровождающим персоналом средств индивидуальной защиты органов дыхания.

А в это время, как сообщает Управления Роспотребнадзора по Мурманской области, в период с 8 по 14 января) в нашем регионе зафиксирован рост регистрации заболеваний гриппом и ОРВИ во всех возрастных группах населения. Увеличение числа заболевших лиц обусловило повышение порогового уровня.

В структуре заболевших лиц превалирует взрослое население (50,8%). Среди детского населения наибольший удельный вес составляют школьники (47,7%), что типично после завершения каникулярного времени.

По данным вирусологического мониторинга в структуре положительных находок продолжается увеличение числа выявленных вирусов гриппа.