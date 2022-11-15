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Мурманская область. Арктика (16+)15.11.22 13:00

Пациенты детской поликлиники №1 в областном центре получили полностью обновленное здание и уникальный центр реабилитации

Комплексное обновление многоэтажного здания Мурманской городской детской поликлиники №1 на улице Папанина завершено. Поэтапные работы по капитальному ремонту, переоснащению и оборудованию лечебного учреждения велись без прекращения оказания медицинской помощи.

«Важно отметить открытие новых и расширение существующих профилей в поликлинике: в обновленном отделении реабилитации предполагается комплексный подход к реабилитации ребенка, а расширенный кабинет здорового ребенка теперь работает и для будущих родителей и для семей с детьми – теперь здесь взрослые получают консультации и навыки ухода за ребенком. Общаясь с посетителями и сотрудниками, я увидела, что и пациенты довольны, и медикам удобно и комфортно работать в уютной дружелюбной обстановке. Это дорого стоит», – поделилась впечатлениями после обхода учреждения первый заместитель губернатора Оксана Демченко.

Пятиэтажное здание отремонтировали снаружи: сделали яркий вентилируемый фасад с подсветкой, заменили кровлю, обустроили входную группу новым пандусом, лестницей и тротуаром, установили колясочную и благоустроили территорию. Внутри отремонтировали этажи и лестничные пролеты, кабинеты специалистов. В них установили новую мебель и медицинскую технику. 

«Осуществить комплексное обновление удалось за счёт реализации сразу нескольких программ. По программе модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта «Здравоохранение» мы проводили капремонты, а благодаря плану «На Севере жить» обновляем медицинское оборудование, новую мебель, что тоже важно, занимаемся еще и внутренним оформлением – создаем комфортные зоны ожидания. Благодаря и средствам федерального бюджета, и регионального получилась красивая функциональная комплексная поликлиника», – отметил министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в 2022 году учреждению выделили субсидии – 13,5 млн рублей на текущий ремонт холлов первого и четвертого этажей, установку навигации, декор, организацию доступной среды, ремонт помещений реабилитационного отделения для детей и подростков с нарушением функций опорно-двигательного аппарата.

«Это уникальное отделение. Мы собрали эффективные методики лечения и приобрели современное оборудования: ЛФК, физиопроцедуры, в том числе гидромассажные ванны. У нас увеличились площади физиокабинета и водолечебницы и за счёт этого мы сможем приглашать на лечение большее количество детей, ведь мы всегда принимали детей и из других поликлиник по направлению специалистов», – рассказала главный врач первой детской мурманской поликлиники Екатерина Сулима.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru

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