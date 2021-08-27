Пациенты, перенесшие определенные сердечно-сосудистые заболевания, будут обеспечиваться льготными лекарственными препаратами в течение двух лет

С 2020 года в рамках нацпроекта «Здравоохранение» в Мурманской области реализуется проект Минздрава России по льготному лекарственному обеспечению в амбулаторных условиях пациентов, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний.

Постановлением правительства Российской Федерации в текущем году были внесены изменения в части продления периода, в течение которого пациенты могут быть обеспечены бесплатными лекарствами. Теперь указанная категория граждан будет получать их в течение двух лет с даты постановки на диспансерное наблюдение в поликлинике. Ранее эту льготу пациенты могли получать только в течение 1 года.

Как сообщает Министерство здравоохранения Мурманской области, бесплатное лекарственное обеспечение предоставляется пациентам, не имеющим право на набор социальных услуг (не имеющим инвалидность).

Реализация проекта позволяет обеспечить непрерывность лечения граждан, перенесших сосудистые катастрофы и ряд операций на сосудах сердца, и является важной мерой, направленной на снижение смертности от болезней системы кровообращения. С начала 2021 года данной категории пациентов выписано 12002 рецептов, получили бесплатных лекарств 2039 человек на сумму 14913,54 тысячи рублей.