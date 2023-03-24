Пациенты со сложными формами псориаза получили бесплатные консультации у ведущих специалистов страны во время научной конференции в Мурманске

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, сегодня в Мурманске проходят четыре профессиональные медицинские конференции для заполярных медиков. Для повышения квалификации в наш регион пригласили экспертов всероссийского уровня.

Например, в Мурманском областном центре специализированных видов медицинской помощи состоялась областная конференция дерматовенерологов. Около шести пациентов региона с самыми сложными формами псориаза получили консультации у специалистов федеральных клиник Москвы и Санкт-Петербурга: Заславского Д.В. – д.м.н., профессора кафедры дерматовенерологии ФГБОУ ВО «Санкт Петербургский государственный педиатрический медицинский университет», г.Санкт-Петербург; Охлопкова В.А. – д.м.н., ректора института высшего и дополнительного профессионального образования ФГБНУ «Федеральный научно-клинический центр реаниматологии и реабилитологии», г.Москва и

Маныловой Е.С. – врача-дерматовенеролога кожно-венерологического отделения ФГБОУ ВО «Санкт Петербургский государственный педиатрический медицинский университет», г.Санкт-Петербург.

Фото предоставлено Российской детской клинической больницей РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России.