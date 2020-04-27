Падают цены на «чёрное золото» и тащат рубль за собой

Цены на нефть падают сегодня утром на опасениях переполнения мировых нефтехранилищ, WTI дешевеет более чем на 11%, свидетельствуют данные торгов. При этом цена июньских фьючерсов на Brent снижалась на 1,96% — до 21,02 доллара за баррель.

Мировые нефтехранилища быстро заполняются в связи падением спроса из-за пандемии коронавируса. Инвесторы опасаются, что сокращение добычи на этом фоне может оказаться недостаточным. На прошлой неделе Минэнерго США сообщило о росте запасов до 518,6 миллиона баррелей. Как пишет агентство «Рейтер», это близко к историческому рекорду в 535 миллионов баррелей, установленному в 2017 году. «Рост запасов и слабый спрос сильно влияют на настроения», — цитирует агентство аналитиков «ANZ».

Напомним, ОПЕК+ договорилась 12 апреля о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года. При этом многие страны готовы начать сокращение добычи уже сейчас, не дожидаясь 1 мая, когда вступит в действие новое соглашение.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 74,5627 рубля. По отношению к последней сделке 24 апреля доллар подрос на 1,77 копейки. Однако к курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта снизилась на 15,36 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» увеличился к последней сделке на 18,51 копейки и составил 80,8501 рубля. К официальному курсу евро подорожал на 59,73 копейки.