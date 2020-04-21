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Мурманская область. Арктика (16+)21.04.20 10:05

Падение американской нефти - справедливая кара спекулятивной индустрии - комментарий эксперта

Вчерашнее падение фьючерсов на американскую нефть до минусовых значений – событие, которое в том или ином виде однажды обязательно должно было произойти, считает Андрей Хохрин, генеральный директор ООО ИК «Иволга Капитал», комментируя необычную ситуацию на бирже:

- Разгон экономик и компенсация их потерь масштабными монетарными стимулами приводит не только и не столько к экономическим успехам. В первую очередь оно создает финансовые пузыри. Пузырь последних лет оказался беспрецедентным и по величине, и по влиянию на ценообразование глобальных активов. Это пузырь – спекулятивный капитал.

Биржи окончательно превратились в площадки для сделок пари: один выиграл, один проиграл. Хеджирование стало наиболее рискованной разновидностью спекуляций. Само понятие хедж-фонд вполне извращенно предлагает заработать на использование инструментов финансовой страховки. Инвестиционная компания – это уже давно разновидность букмекерской конторы или интеллектуального казино.

Спекулятивная индустрия существовала и до XXI века, но с конца нулевых стала угрожающе увеличиваться. Как раз за счёт монетарных вливаний. Которые, в большинстве, так и не дошли до реального потребителя, оставшись циркулировать в сделках спекулятивного толка.

И вот результат. Поставка по поставочным фьючерсам (в нашем случае на нефть) никому не нужна. Дело не в том, что спрос на нефть низок. Это меньшая из проблем. Важнее то, что масса финансовых участников рынка никогда не сталкивалась с самой поставкой. И предпочла ей пассивное самоубийство своих, по-честному, не очень-то нужных бизнесов. Но и это ещё не проблема.

Проблема теперь в состоятельности финансовой инфраструктуры. Хрестоматийно, биржи считаются наиболее устойчивыми институтами, т.к. не имеют собственных позиций. Но, позвольте, как CME сможет рассчитать все вчерашние сделки с нефтью? Игравшие на понижение могли выиграть десятки или сотни процентов на вложенный капитал. Игравшие на повышение, в массе, разорены. Биржа гарантирует эти сделки. И либо должна их каким-то образом отменить, либо исполнить за счёт собственных средств, либо не исполнить вовсе. Каждый из вариантов губителен.

Решатся ли власти США оставить одну из крупнейших бирж мира наедине со своими проблемами? Наверное, нет. Можно нарастить баланс, покупая новые ничего не стоящие обязательства. Но это лишь оттягивание признания неразрешимости проблемы. Причём оттягивание лишь на короткий срок. Восприятие ФРЗ или ЕЦБ, и не только их как голых королей, думаю, складывается не только у меня. Погасить набранные долги, пущенные на покупку активов с сомнительной стоимостью, или нельзя, или можно – путем их обесценения, через инфляцию.

Но есть во вчерашнем коллапсе серьёзный плюс. Риск-менеджмент торговых площадок по всему миру станет строже. Надеюсь, критически строже. Критически же должна пострадать от этого спекулятивная индустрия. И, слава богу. Больше светлых умов планеты переключатся на созидательный труд.

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