Мировые цены на нефть в пятницу утром снижаются на 1% на растущих опасениях увеличения предложения на рынке на фоне сокращения спроса, свидетельствуют данные торгов.

Настроения инвесторов сегодня обусловлены рисками переизбытка сырья на рынке. Рост случаев COVID-19 в Европе и США существенно сокращает спрос. Трейдеры опасаются, что текущие договоренности ОПЕК+ по сокращению добычи в этих условиях могут оказаться недостаточными, и ждут новостей по дальнейшим планам альянса. Заседание министерского комитета ОПЕК+ состоится 19 октября.

«Все взоры прикованы к следующему шагу ОПЕК+ по сокращению с января… Возрождение коронавируса в Европе и некоторых частях США вызвало опасения более слабого спроса на топливо, что повлияло на настроения рынка», — сказал агентству «Рейтер» генеральный менеджер по исследованиям «Nissan Securities» Хироюки Кикукава.

Новые договоренности ОПЕК+ стартовали с мая с сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки на три месяца. С августа альянс продолжает снижать добычу, но уже в меньшем объёме — на 7,7 миллиона баррелей в сутки на период до конца года, а далее — на 5,8 миллиона до конца апреля 2022 года.

Доллар и евро начали торги на Московской бирже ростом. Рубль снижается к бивалютной корзине на фоне дешевеющей нефти

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах составил 78,1555 рубля. По отношению к последней сделке 15 октября доллар подорожал на 8 копеек. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта выросла почти на 21 копейку.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» к последней сделке повысился на 4,73 копейки и составил 91,4723 рубля. К официальному курсу евро подрос на 1,81 копейки.

А в это время, глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что падение курса рубля к доллару на 20% с начала года — это «круто» для российских компаний, которые не сильно зависят от импорта. Об этом чиновник рассказал в интервью агентству «Bloomberg». Такие компании сейчас находятся «в благоприятном положении», подчеркнул министр.

Напомним, отечественная валюта ослабла на фоне снижения цен на нефть, санкционных рисков, второй волны пандемии и других тревожных факторов. Рубль показал один из худших результатов среди валют развивающихся стран.