Падение рождаемости в ряде регионов СЗФО кардинально меняет рынок труда: в Мурманской области падает спрос на акушерок

В мае (5 числа) в стране отмечали День акушерки, специально к профессиональному празднику эксперты hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, проанализировали спрос на данных специалистов и выяснили, что сразу в семи регионах СЗФО у работодателей упала потребность в новых акушерках.

Между тем в большинстве регионов СЗФО картина иная. Так, в начале этого года лишь в трёх регионах на Северо-Западе выросла потребность в акушерках (Петербург, Новгородская область и Коми). А вот в остальных регионах наблюдается довольно серьёзное сокращение спроса. Мурманская область оказалась на 6 месте в СЗФО по уровню падения спроса на акушерок в начале этого года – здесь число новых вакансий по сравнению с прошлым годом упало сразу на 12%.

Акушерки относятся к дефицитным специалистам – на одну активную вакансию для них приходится 1,1 активных резюме (при нижней границе нормы в 4 резюме на вакансию). В Мурманской области кадровый дефицит тоже выражен – не более 1 соискателя на одно рабочее место акушерки.

Как изменился спрос и зарплаты акушерок в регионах СЗФО за год?

Регион Зарплата Динамика Зарплаты за год Насколько вырос Спрос на акушерок за год Уровень Конкуренции Архангельская область 75 000 ₽ 12 500 ₽ -35% 0,8 Вологодская область 70 000 ₽ 12 000 ₽ -57% 0,9 Калининградская область 39 100 ₽ 18 000 ₽ -48% 0,8 Ленинградская область 60 000 ₽ 10 000 ₽ -3% 0,8 Мурманская область 50 000 ₽ -5 000 ₽ -12% 0,4 Новгородская область 45 000 ₽ -10 000 ₽ 63% 0,4 Псковская область 70 000 ₽ 12 000 ₽ -40% 0,1 Республика Карелия 100 000 ₽ 10 000 ₽ -87% 1,0 Республика Коми 85 000 ₽ 15 000 ₽ 22% 0,5 Санкт-Петербург 69 300 ₽ 9 300 ₽ 53% 2,5

Самые высокие зарплаты в этом году акушеркам готовы платить московские работодатели – 100 тысяч рублей в среднем, далее идет Брянская область (90 тысяч рублей), Забайкальский край (89,6 тысячи рублей), Липецкая, Московская, Владимирская области и Ханты-Мансийский АО (по 80 тысяч рублей). Между тем в Мурманской области на фоне падение потребности в акушерках работодатели стали снижать и уровень предлагаемой зарплаты в вакансиях для таких специалистов. Так, сейчас акушеркам в регионе предлагают зарплату на уровне 50 тысяч рублей, что на 5 тысяч меньше, чем в 2023 году.