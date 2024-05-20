Падение рождаемости в ряде регионов СЗФО кардинально меняет рынок труда: в Мурманской области падает спрос на акушерок
В мае (5 числа) в стране отмечали День акушерки, специально к профессиональному празднику эксперты hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, проанализировали спрос на данных специалистов и выяснили, что сразу в семи регионах СЗФО у работодателей упала потребность в новых акушерках.
Между тем в большинстве регионов СЗФО картина иная. Так, в начале этого года лишь в трёх регионах на Северо-Западе выросла потребность в акушерках (Петербург, Новгородская область и Коми). А вот в остальных регионах наблюдается довольно серьёзное сокращение спроса. Мурманская область оказалась на 6 месте в СЗФО по уровню падения спроса на акушерок в начале этого года – здесь число новых вакансий по сравнению с прошлым годом упало сразу на 12%.
Акушерки относятся к дефицитным специалистам – на одну активную вакансию для них приходится 1,1 активных резюме (при нижней границе нормы в 4 резюме на вакансию). В Мурманской области кадровый дефицит тоже выражен – не более 1 соискателя на одно рабочее место акушерки.
Как изменился спрос и зарплаты акушерок в регионах СЗФО за год?
|
Регион
|
Зарплата
|
Динамика
Зарплаты
за год
|
Насколько вырос
Спрос на акушерок
за год
|
Уровень
Конкуренции
|
Архангельская область
|
75 000 ₽
|
12 500 ₽
|
-35%
|
0,8
|
Вологодская область
|
70 000 ₽
|
12 000 ₽
|
-57%
|
0,9
|
Калининградская область
|
39 100 ₽
|
18 000 ₽
|
-48%
|
0,8
|
Ленинградская область
|
60 000 ₽
|
10 000 ₽
|
-3%
|
0,8
|
Мурманская область
|
50 000 ₽
|
-5 000 ₽
|
-12%
|
0,4
|
Новгородская область
|
45 000 ₽
|
-10 000 ₽
|
63%
|
0,4
|
Псковская область
|
70 000 ₽
|
12 000 ₽
|
-40%
|
0,1
|
Республика Карелия
|
100 000 ₽
|
10 000 ₽
|
-87%
|
1,0
|
Республика Коми
|
85 000 ₽
|
15 000 ₽
|
22%
|
0,5
|
Санкт-Петербург
|
69 300 ₽
|
9 300 ₽
|
53%
|
2,5
Самые высокие зарплаты в этом году акушеркам готовы платить московские работодатели – 100 тысяч рублей в среднем, далее идет Брянская область (90 тысяч рублей), Забайкальский край (89,6 тысячи рублей), Липецкая, Московская, Владимирская области и Ханты-Мансийский АО (по 80 тысяч рублей). Между тем в Мурманской области на фоне падение потребности в акушерках работодатели стали снижать и уровень предлагаемой зарплаты в вакансиях для таких специалистов. Так, сейчас акушеркам в регионе предлагают зарплату на уровне 50 тысяч рублей, что на 5 тысяч меньше, чем в 2023 году.