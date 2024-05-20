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Мурманская область. Арктика (16+)20.05.24 12:00

Падение рождаемости в ряде регионов СЗФО кардинально меняет рынок труда: в Мурманской области падает спрос на акушерок

В мае (5 числа) в стране отмечали День акушерки, специально к профессиональному празднику эксперты hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, проанализировали спрос на данных специалистов и выяснили, что сразу в семи регионах СЗФО у работодателей упала потребность в новых акушерках. 

Между тем в большинстве регионов СЗФО картина иная. Так, в начале этого года лишь в трёх регионах на Северо-Западе выросла потребность в акушерках (Петербург, Новгородская область и Коми). А вот в остальных регионах наблюдается довольно серьёзное сокращение спроса. Мурманская область оказалась на 6 месте в СЗФО по уровню падения спроса на акушерок в начале этого года – здесь число новых вакансий по сравнению с прошлым годом упало сразу на 12%.

Акушерки относятся к дефицитным специалистам – на одну активную вакансию для них приходится 1,1 активных резюме (при нижней границе нормы в 4 резюме на вакансию). В Мурманской области кадровый дефицит тоже выражен – не более 1 соискателя на одно рабочее место акушерки.

Как изменился спрос и зарплаты акушерок в регионах СЗФО за год?

Регион

Зарплата

Динамика

Зарплаты

 за год

Насколько вырос

Спрос на акушерок

за год

Уровень

Конкуренции

Архангельская область

75 000 ₽

12 500 ₽

-35%

0,8

Вологодская область

70 000 ₽

12 000 ₽

-57%

0,9

Калининградская область

39 100 ₽

18 000 ₽

-48%

0,8

Ленинградская область

60 000 ₽

10 000 ₽

-3%

0,8

Мурманская область

50 000 ₽

-5 000 ₽

-12%

0,4

Новгородская область

45 000 ₽

-10 000 ₽

63%

0,4

Псковская область

70 000 ₽

12 000 ₽

-40%

0,1

Республика Карелия

100 000 ₽

10 000 ₽

-87%

1,0

Республика Коми

85 000 ₽

15 000 ₽

22%

0,5

Санкт-Петербург

69 300 ₽

9 300 ₽

53%

2,5

Самые высокие зарплаты в этом году акушеркам готовы платить московские работодатели – 100 тысяч рублей в среднем, далее идет Брянская область (90 тысяч рублей), Забайкальский край (89,6 тысячи рублей), Липецкая, Московская, Владимирская области и Ханты-Мансийский АО (по 80 тысяч рублей). Между тем в Мурманской области на фоне падение потребности в акушерках работодатели стали снижать и уровень предлагаемой зарплаты в вакансиях для таких специалистов. Так, сейчас акушеркам в регионе предлагают зарплату на уровне 50 тысяч рублей, что на 5 тысяч меньше, чем в 2023 году.  

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