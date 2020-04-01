Пакет «антивирусных» законов направлен на защиту здоровья населения и борьбы с коронавирусом – Алексей Веллер

Депутат Госдумы, член партии «Единая Россия», Алексей Веллер прокомментировал принятые в действующее законодательство поправки об экстренных мерах в связи с распространением коронавируса.

По словам Алексея Веллера, в пакет так называемых «антивирусных» законов вошли сразу несколько важнейших изменений в действующее законодательство - для защиты здоровья населения и борьбы с коронавирусом на территории Российской Федерации, а также поддержки бизнеса в чрезвычайных условиях, вызванных распространением инфекции.

Главное:

– Внесены изменения, расширяющие полномочия правительства РФ. Например, правительство наделяется правом вводить режим повышенной готовности или режим ЧС на всей территории России либо на ее части, а также правом устанавливать обязательные для исполнения правила поведения во время действия специальных режимов.

– Приняты решения об усилении ответственности граждан, внесены изменения в Административный и Уголовный Кодексы.

– Внесены изменения в законы, связанные с денежными начислениями по листкам временной нетрудоспособности в связи с поручениями Президента РФ.

– Введены особенности регулирования государственных и муниципальных закупок.

По словам депутата Госдумы, теперь правительство РФ сможет установить дополнительный перечень случаев, когда закупки для государственных и муниципальных нужд можно осуществлять у единственного поставщика (то есть, без проведения конкурсных процедур, которые требуют определенных временных затрат). Кроме того, можно будет изменять срок исполнения контракта ввиду обстоятельств, вызванных распространением коронавируса.

По мнению Алексея Веллера, это самые важные - ключевые моменты. Решения должны приниматься и реализовываться оперативно. Мы находимся реально в кризисной ситуации.

– Думаю, сегодня Совет Федерации рассмотрит, принятые вчера Государственной Думой законы, не сомневаюсь, что он их утвердит. Дума принимала этот пакет почти единогласно, - отметил Алексей Веллер. - Уверен, что средства массовой информации помогут гражданам разъяснить те новации, нюансы и нововведения, которые в пакете были приняты.