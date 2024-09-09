Палаточные туристско-оздоровительные лагеря и контейнерные площадки теперь можно размещать без предоставления земельных участков

Изменения, подготовленные Министерством имущественных отношений Мурманской области, позволят размещать туристско-оздоровительные лагеря и контейнерные площадки для накопления твёрдых коммунальных отходов без предоставления земельных участков и установления сервитутов.

Как сообщает региональное Министерство имущественных отношений, при этом палаточные туристско-оздоровительные лагеря могут находиться на территории Мурманской области до шести месяцев. Исключением являются земли лесного фонда и сельскохозяйственного назначения - на них размещение таких объектов не предусмотрено.

Изменения также коснулись размещения контейнерных площадок для накопления твёрдых коммунальных отходов. Теперь их можно размещать на срок до десяти лет.

Напомним, что разрешения на размещение указанных объектов без предоставления земельного участка выдаются органами местного самоуправления, если земля находится в муниципальной собственности или государственной собственности, которая не разграничена. Если же земля принадлежит Мурманской области, то разрешение выдает региональное Министерство имущественных отношений.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/