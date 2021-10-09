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Мурманская область. Арктика (16+)09.10.21 16:00

Палубные истребители Северного флота на МиГ-29К перелетели в Крым для тренировок на наземном авиационном комплексе

Очередная группа лётчиков отдельного корабельного истребительного авиаполка Северного флота завершила перебазирование из Мурманской области в Крым для совершенствования лётной выучки в ходе тренировок на наземном инженерно-техническом авиационном комплексе (НИТКА).

Перелёт с аэродрома на Североморск-3 на аэродром Саки занял несколько дней в связи с неблагоприятными метеорологическими условиями по маршруту перелёта. Всего в Крым было перебазировано несколько боевых и учебно-боевых корабельных истребителей МиГ-29К и МиГ-29КУБ, а также лётный и технический состав.

Свои тренировки лётчики-истребители в воинских званиях от старшего лейтенанта до подполковника начнут уже на следующей неделе под руководством своего командира – полковника Владимира Кокурина.

Как сообщает пресс-служба СФ, ранее (в сентябре) на тренажёре «НИТКА» прошли программу подготовки к полётам с палубы авианосца лётчики корабельного истребительного авиаполка Северного флота на самолётах Су-33. Их подготовка продолжалась более месяца. За это время к посадкам на палубу авианосца удалось подготовить семь лётчиков, в том числе пятерых молодых пилотов палубной авиации. Все они совершили взлёты с корабельного трамплина на истребителе Су-33 и самостоятельно выполнили посадку на наземный тренажёр с зацепом троса авиафинишёра.

 

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