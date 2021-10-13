Палубные истребители Северного флота на МиГ-29К приступили к тренировкам на наземном авиационном комплексе «НИТКА»

Лётчики отдельного корабельного истребительного авиаполка Северного флота, прибывшие в конце прошлой недели из Кольского Заполярья в Крым, приступили к тренировкам на аэродроме Саки. Там расположен наземный инженерно-технический авиационный комплекс (НИТКА), имитирующий полётную палубу тяжёлого авианесущего крейсера.

Молодые и опытные пилоты провели две лётные смены на боевых и учебно-боевых истребителях МиГ-29К и МиГ-29КУБ.

Лётчики отрабатывают навыки взлёта с трамплина, проход над полосой на сверхмалой высоте и касание её выпущенными шасси. Эти элементы пилотажа предшествуют посадке на «палубу» тренажёра с зацепом за трос авиафинишера.

Как сообщает пресс-служба СФ, тренировки палубных истребителей Северного флота в Крыму продлятся около месяца. После завершения программы лётной подготовки они вернутся на аэродром базирования в Мурманской области.