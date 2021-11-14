Палубные истребители Северного флота на МиГ-29К завершают тренировки на наземном авиационном комплексе в Крыму

Лётчики отдельного корабельного истребительного авиаполка Северного флота приступили к завершающему этапу подготовки по программе полётов с палубы авианосца на аэродроме Саки в Крыму. Там расположен наземный инженерно-технический авиационный комплекс (НИТКА), имитирующий полётную палубу тяжёлого аваианесущего крейсера «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов».

Североморцы начали тренировки в Крыму 9 октября и отработали до 1 ноября десять лётных смен. Ещё две лётных смены они отработали на этой неделе. Завершающие тренировочные полёты лётчики-истребители проведут в начале следующей недели, после чего перебазируются на свой аэродром в Кольском Заполярье.

В настоящее время палубные лётчики-североморцы провели в воздухе более 85 часов, отработав около 1000 упражнения на тренажёре НИТКА: проходов над «палубой», касаний её выпущенными шасси и зацепов гаком за трос авиафинишёра.

Как сообщает пресс-служба СФ, к полётам на тренажёре привлечены как молодые, так и опытные пилоты, которые восстанавливают и поддерживают свои профессиональные лётные навыки. Тренировочные полёты проходят на боевых и учебно-боевых истребителях МиГ-29К и МиГ-29КУБ,

Ранее – в августе-сентябре – подобный курс подготовки к посадкам на авианосец на тренажёре НИТКА в Крыму прошли лётчики корабельного истребительного авиаполка Северного флота на самолётах Су-33. На уходящей неделе они отработали бомбометание по наземным и морским мишеням на полигоне Лумбовский на побережье Кольского полуострова.