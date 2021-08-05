Палубные истребители Северного флота начали перелёт в Крым

Самолёты 279-го отдельного корабельного истребительного авиаполка (ОКИАП) морской авиации Северного флота ВМФ РФ начали перелёт в Крыму на наземный испытательный тренировочный комплекс (авиационный) (НИТКА). Об этом сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Сегодня три истребителя Су-33 и один Су-25УТГ из состава 279-го ОКИАП начали перелёт на комплекс «НИТКА», расположенный в крымских Саках. Им предстоит сделать одну промежуточную посадку. Прибытие самолётов ожидается 5 или 6 августа», - сказал он.

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

Ранее источник ТАСС сообщал, что «НИТКА» в Саках в этом году впервые будет использован для подготовки палубных лётчиков сразу двух авиаполков морской авиации Северного флота.