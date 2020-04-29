Палубные истребители Северного флота отрабатывают перехват противника в небе Заполярья

На Северном флоте лётчики отдельного истребительного полка проводят лётно-тактическое учение по перехвату воздушных целей условного противника в небе Заполярья. Учение проходит в течение светового дня, в нём поочерёдно принимают участие десять экипажей. Они выполняют учебно-боевые задачи на пяти палубных истребителях МиГ-29К.

Лётчики отрабатывают перехват противника в различном диапазоне высот и скоростей над Баренцевым морем, выполняют тактические приёмы воздушного боя с применением ракет и бортовой артиллерии, оттачивают технику пилотирования и слаженность действий в группе.

Полёты проходят с аэродрома Североморск-3 в Мурманской области.

Корабельные истребители МиГ-29К – многофункциональные самолеты поколения «4++», предназначенные для решения задач противовоздушной обороны корабельных соединений, завоевания господства в воздухе, поражения надводных и наземных целей управляемым высокоточным оружием днем и ночью в любых погодных условиях, сообщает пресс-служба Северного флота.