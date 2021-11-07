Палубные истребители Северного флота отработали десять лётных смен на наземном авиационном тренажёре в Крыму

Лётчики отдельного корабельного истребительного авиаполка Северного флота продолжают подготовку по программе полётов с палубы авианосца на аэродроме Саки в Крыму. Там расположен наземный инженерно-технический авиационный комплекс («НИТКА»), имитирующий полётную палубу тяжёлого аваианесущего крейсера «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов».

Североморцы начали тренировки в Крыму 9 октября и отработали до 1 ноября десять лётных смен. Они провели в воздухе более 70 часов, отработав более 700 упражнения на тренажёре «НИТКА»: проходов над «палубой», касаний её выпущенными шасси и зацепов гаком за трос авиафинишёра.

На время праздников тренировочные полёты палубных лётчиков были прекращены. Программа подготовки будет продолжена на следующей неделе.

Тренировки палубных истребителей на МиГ-29К продлятся до середины ноября.

К полётам на тренажёре привлечены как молодые, так и опытные пилоты, которые восстанавливают и поддерживают свои профессиональные лётные навыки. Тренировочные полёты проходят на боевых и учебно-боевых истребителях МиГ-29К и МиГ-29КУБ,

Как сообщает пресс-служба СФ, ранее – в августе-сентябре – подобный курс подготовки к посадкам на авианосец на тренажёре «НИТКА» в Крыму прошли лётчики корабельного истребительного авиаполка Северного флота на самолётах Су-33.