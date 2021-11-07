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Мурманская область. Арктика (16+)07.11.21 09:00

Палубные истребители Северного флота отработали десять лётных смен на наземном авиационном тренажёре в Крыму

Лётчики отдельного корабельного истребительного авиаполка Северного флота продолжают подготовку по программе полётов с палубы авианосца на аэродроме Саки в Крыму. Там расположен наземный инженерно-технический авиационный комплекс («НИТКА»), имитирующий полётную палубу тяжёлого аваианесущего крейсера «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов».

Североморцы начали тренировки в Крыму 9 октября и отработали до 1 ноября десять лётных смен. Они провели в воздухе более 70 часов, отработав более 700 упражнения на тренажёре «НИТКА»: проходов над «палубой», касаний её выпущенными шасси и зацепов гаком за трос авиафинишёра.

На время праздников тренировочные полёты палубных лётчиков были прекращены. Программа подготовки будет продолжена на следующей неделе.

Тренировки палубных истребителей на МиГ-29К продлятся до середины ноября.

К полётам на тренажёре привлечены как молодые, так и опытные пилоты, которые восстанавливают и поддерживают свои профессиональные лётные навыки. Тренировочные полёты проходят на боевых и учебно-боевых истребителях МиГ-29К и МиГ-29КУБ,

Как сообщает пресс-служба СФ, ранее – в августе-сентябре – подобный курс подготовки к посадкам на авианосец на тренажёре «НИТКА» в Крыму прошли лётчики корабельного истребительного авиаполка Северного флота на самолётах Су-33.

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Последние комментарии

Игорь
07.11.21 09:13
Да, без пояснений понять значение этого арт-объекта довольно сложно. Надеюсь, что брёвна пропитали противопожарным составом, а то некоторые молодые люди подумают, что это заготовка под костёр.
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Николай
02.11.21 22:46
А где эти участки? *** Перечень участков можно посмотреть на сайте Мурманскстата: https://murmanskstat.gks.ru/folder/138886 Редакция.
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макс
27.10.21 00:49
Освободили, когда пираты уже свинтили с контейнеровоза.))))
Комментарий к новости:Моряки-североморцы - гроза пиратов
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