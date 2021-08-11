Палубные истребители Северного флота отработали тактику воздушных боев

Лётчики корабельного истребительного авиационного полка Северного флота провели учебно-тренировочные полёты над Кольским полуостровом и Баренцевым морем.

В полётах приняли участие 5 экипажей палубных истребителей Су-33. Они отработали технику пилотирования на различных высотах и тактику дальнего ракетного и ближнего маневренного воздушных боев с выполнением фигур сложного пилотажа.

Роль самолётов условного противника сыграли два экипажа палубных истребителей. Они имитировали нанесение ударов по целям в районе аэродрома.

Также лётчики отработали пилотирование на групповую слётанность. Молодые пилоты освоили особенности навигации в условиях Крайнего Севера и при полётах над безориентирной местностью.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, полёты выполнялись в дневное время с аэродрома Североморск-1. В общей сложности лётчики провели в воздухе порядка 20 часов.