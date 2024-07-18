Палубные истребители Северного флота отработали технику пилотирования в небе Мурманской области

Лётчики корабельного истребительного авиационного полка Северного флота провели учебно-тренировочные полеты над Кольским полуостровом.

В полётах приняли участие пять экипажей палубных истребителей Су-33. В процессе выполнения полётов экипажами были отработаны действия по обнаружению и перехвату самолётов условного противника, а также элементы воздушного боя на различных дистанциях.

Кроме проведения тренировочных воздушных боёв, лётчики отработали пилотирование на групповую слётанность. Молодые пилоты освоили особенности навигации в условиях Крайнего Севера и при полётах над безориентирной местностью.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, в общей сложности лётчики провели в воздухе порядка 16 часов.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12520988@egNews